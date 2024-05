Detienen al actor Nick Pasqual tras "apuñalar 20 veces" a su novia: Intentaba huir a México

El actor Nick Pasqual, reconocido por su papel en la serie How I Met Your Mother fue arrestado y acusado de intento de asesinato después de apuñalar hasta en 20 ocasiones a su novia, Allie Shehorn y dejarla al borde de la muerte. De acuerdo con la investigación, tres días antes del ataque, Shehorn, una maquilladora profesional de Hollywood, había conseguido una orden de alejamiento contra el actor, sin embargo, esto no impidió que Pasqual irrumpiera en su domicilio en California y la apuñalara con la intención de matarla.

Según las autoridades, el actor creyó que la mujer había muerto y tras cometer el crimen, huyó de la escena, pero fue detenido en Sierra Blanca, Texas, en la frontera con México. Afortunadamente, Allie fue hallada con vida y trasladada al hospital donde se está recuperando favorablemente gracias a la rápida actuación de su amiga y compañera de piso Christine White, que la encontró en el suelo ensangrentada.

El ataque se registró en la madrugada del 23 de mayo cuando Pasqual irrumpió en la casa de los Ángeles de Shehron y le infligió grandes lesiones corporales en circunstancias que involucraban violencia doméstica” y “usó personalmente un cuchillo durante la comisión del crimen”, según detalla el comunicado de la Policía.

Según Daily Mail, en enero su pareja la golpeó con un cinturón y le rompió varias puertas de su casa y en abril la violó y estranguló. En otra ocasión y según relató la propia víctima "me abofeteó y mientras intentaba escapar por el pasillo, me agarró del pelo, tiró de mí hacia atrás y me estrellé contra el suelo golpeándome la nuca". Ahí su compañera de piso Christine White trató de defenderla, pero Nick Pasqual también la amenazó.

Hubo otro incidente previo en un Airbnb en el que él la forzó a tener relaciones, ella le pidió que parara, pero no paró: "Ha sido violento en el pasado, pero nunca físicamente conmigo, excepto dos noches en las que me arrancó la ropa".

Ahora, Nick está detenido y acusado de intento de asesinato, allanamiento de morada en primer grado y lesiones por violencia doméstica, será extraditado a Los Ángeles. De ser hallado culpable el actor podría ser condenado a cadena perpetua.

Actor Nick Pasqual accused of stabbing Hollywood makeup artist ex-girlfriend 20 times arrested trying to flee US to Mexico https://t.co/8kaFyBRVEz pic.twitter.com/4goOBnhN9O — New York Post (@nypost) May 30, 2024

*Con información de www.antena3.com*