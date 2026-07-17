El filme de Danny Boyle sobre Rupert Murdoch inaugurará la Mostra de Venecia

Boyle, que saltó a la fama por "Trainspotting" (1996), ganó el Óscar a mejor director y mejor película por "Slumdog Millionaire" (2008). Uno de sus filmes ya trató otra figura histórica del mundo empresarial, "Steve Jobs" (2015), sobre el fundador de Apple.

Roma, Italia/Una película sobre el magnate de los medios Rupert Murdoch, dirigida por el británico Danny Boyle, autor de "Trainspotting", abrirá el Festival de Venecia en septiembre, anunció este jueves el certamen.

"Ink" cuenta cómo Murdoch compró en 1969 el tabloide británico The Sun y lo convirtió en el diario más vendido del país mediante una combinación de deporte, sexo y política de derechas.

El multimillonario australiano está interpretado por Guy Pearce ("Memento"), y el nuevo director de la cabecera, Larry Lamb, corre a cargo de Jack O'Connell ("Pecadores").

La historia se sitúa en 1969, "el año en que pisamos por primera vez la Luna, y el año en que Rupert Murdoch y Larry Lamb lanzaron un periódico que iba a cambiar el mundo mucho más", afirmó Boyle en un comunicado conjunto con el Festival de Venecia.

La película, basada en una obra de teatro del mismo nombre del guionista James Graham, se estrenará en la noche de apertura del certamen, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre.

Boyle, que saltó a la fama por "Trainspotting" (1996), ganó el Óscar a mejor director y mejor película por "Slumdog Millionaire" (2008). Uno de sus filmes ya trató otra figura histórica del mundo empresarial, "Steve Jobs" (2015), sobre el fundador de Apple.

La programación completa de la Mostra, uno de los tres grandes festivales europeos junto a Cannes y Berlín, se dará a conocer probablemente la próxima semana.

Por el momento ya se anunció que dos grandes de Hollywood, George Clooney y Ellen Burstyn ("Alicia ya no vive aquí", "El exorcista"), recibirán un León de Oro honorífico por su carrera.