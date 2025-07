Florinda Meza desmiente demanda, pero ataca bioserie de Chespirito: “Mentiras en su máxima expresión”

A través de sus redes sociales, la actriz desmintió categóricamente los rumores sobre una supuesta demanda en curso contra los productores de la serie y los hijos del creador de El Chavo del 8, aclarando: “No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro”, escribió en su cuenta oficial de Instagram el pasado 20 de julio.

A pesar de no haber iniciado acciones legales, Meza fue enfática en mostrar su inconformidad por el tratamiento de su historia en la serie. En particular, criticó el episodio 7, titulado Con melón o con sandía, en el que se retrata la ruptura del matrimonio entre Roberto Gómez Bolaños y su primera esposa, Graciela Fernández, en un contexto que involucra directamente a Meza. Según la bioserie, la separación ocurrió en Acapulco, durante la grabación de un especial de El Chavo del 8 en 1977.

Florinda Meza calificó esa representación como una versión distorsionada de la realidad y se quejó por el uso de entrevistas antiguas fuera de contexto: “Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas. Como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra”, denunció.

La actriz lamentó también que se juegue con su imagen en un relato que, según ella, mezcla ficción con melodrama sensacionalista: “En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Aunque me debo al público, yo no soy propiedad de los medios. Mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí”, sentenció.

Además, ironizó con un juego de palabras sobre la plataforma que transmite la serie: “Creí que la serie… mentiras, estaba en otra plataforma, pero no: sin querer queriendo, las mentiras están en su MAXima expresión”, escribió, haciendo referencia directa a HBO Max.

Florinda también ha utilizado sus redes sociales para reiterar su desacuerdo con el enfoque del proyecto, y el 17 de julio publicó otro mensaje contundente: “Nada de lo que digan quienes sí traicionaron a Roberto o quienes sólo quieren dinero, va a cambiar el tesoro que millones llevan en el corazón”, sugiriendo que quienes están detrás de la producción tienen intereses alejados del verdadero legado de Chespirito.

Cabe destacar que Meza no autorizó el uso de su nombre e imagen en la serie, debido a que no estaba de acuerdo con la manera en que sería retratada. Este hecho ha sido uno de los detonantes principales de la controversia.

Por otro lado, Javi Domz, productor del documental alternativo sobre Florinda Meza, dio declaraciones recientemente en medios, revelando detalles sobre un nuevo proyecto que se encuentra en desarrollo. El documental, aún sin fecha de estreno, promete ser el primer trabajo audiovisual en Latinoamérica realizado con Inteligencia Artificial que recopila más de cien fotografías inéditas del archivo personal de la actriz.

“Van a ver a don Roberto de nuevo en la pantalla”, afirmó. Según Domz, el proyecto no busca ser una respuesta a la bioserie de HBO Max, sino un recorrido íntimo por la vida de Meza: “La van a ver desde niña, cómo fue maltratada con su familia, cómo llega a la televisión, cómo conoce a Roberto Gómez Bolaños, cómo viven su romance y cómo vive su duelo”, detalló el productor.

Mientras tanto, Chespirito: sin querer queriendo, creada por Roberto Gómez Fernández y dirigida por David Ruíz y Rodríguez Santos, sigue generando controversia. Aunque muchos la ven como un homenaje al comediante mexicano, otros, como Florinda Meza, consideran que la producción tergiversa hechos esenciales de su vida y relación con el legendario actor.