'Florinda Meza no es mi abuela': Nieta de Roberto Gómez Bolaños levanta la voz

En una entrevista sin filtros, dejó claro que no existe relación alguna con quien fuera la pareja de su abuelo, reafirmando su independencia emocional y artística del universo de “Chespirito”.

Durante décadas, la figura de Roberto Gómez Bolaños ha estado rodeada de un halo de cariño, humor y también de discretas tensiones familiares que rara vez salían a la luz. Pero en una reciente entrevista para La Saga, programa conducido por Adela Micha, su nieta María Penella decidió hablar con claridad sobre un tema que muchos evitaban: su relación con Florinda Meza.

“Florinda Meza no es mi abuela”, declaró de manera tajante la joven actriz.

Con esa frase, María no solo marcó una posición personal, sino que encendió nuevamente la conversación sobre las dinámicas familiares que se han tejido en torno al ícono de la comedia latinoamericana. Lejos de buscar controversia, sus palabras reflejan una realidad familiar que ha permanecido en las sombras desde el fallecimiento de Gómez Bolaños en 2014.

“Mi abuela es la mamá de mi mamá, no Florinda”, puntualizó. No hay vínculo, ni conflicto: solo distancia.

Más allá del impacto mediático de su declaración, Penella explicó que la falta de vínculo no se debe a algún pleito reciente, sino a una distancia emocional que ha existido desde siempre. “No me llama, no me escribe… no hay una relación”, comentó sin rencor, pero con total honestidad.

En un entorno mediático donde las confrontaciones familiares suelen magnificarse, María aclaró que su intención no es alimentar divisiones, sino simplemente hablar desde su experiencia personal.“Le tengo respeto por haber sido parte de la vida de mi abuelo, pero mi relación con ella no existe”, afirmó.

A pesar del enorme peso simbólico que implica ser nieta de Chespirito, María Penella ha forjado su camino sin depender de la fama heredada. Su trabajo en teatro y televisión ha sido constante y valorado por su propio talento, no por el legado familiar.

Aunque nunca ha renegado del apellido ni del cariño que millones sienten por su abuelo, también ha dejado claro que su carrera y su identidad artística no están subordinadas al universo de El Chavo del 8.

En un medio donde muchos utilizan los lazos familiares como trampolín, ella ha preferido construir su trayectoria desde la autenticidad, alejándose de cualquier narrativa oportunista.

Las declaraciones de María Penella reabren una discusión que ha permanecido latente desde hace años: la compleja relación entre Florinda Meza y los hijos del primer matrimonio de Gómez Bolaños con Graciela Fernández. Aunque la actriz no entró en detalles sobre tensiones específicas, su testimonio refleja una fractura emocional que parece haber existido durante décadas.

Desde la muerte del comediante, han circulado rumores sobre disputas por derechos, diferencias personales y distancias irreconciliables. Penella, sin caer en el escándalo, simplemente confirmó lo que muchos intuían: no todos los vínculos familiares son forzadamente afectivos.

Con estas declaraciones, María Penella no busca dividir ni confrontar. Su voz se alza con madurez, dejando claro que su historia familiar, aunque marcada por una figura pública, también tiene espacios de silencio, respeto y límites personales.

En tiempos donde la fama suele ir de la mano del morbo, la actriz eligió decir la verdad desde un lugar sereno, sin buscar titulares sensacionalistas ni victimizarse.

Así, en vez de cargar con un apellido como una herencia incuestionable, María Penella lo transforma en un punto de partida para definir quién es: una mujer que honra su historia, pero que camina con voz propia. Y si algo ha demostrado con esta entrevista, es que su historia no la escriben la prensa ni la nostalgia colectiva, sino ella misma.