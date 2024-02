Florinda Meza regresa a la pantalla de la mano de Netflix 30 años despúes de su último trabajo

Florinda Meza vuelve a escena, la actriz mexicana, conocida por su papel de igual nombre en El Chavo del 8, trabajó en las producciones de Roberto Gómez Bolaños y más tarde se casaría con él, regresa a las pantallas tras anunciar su participación en una producción de Netflix.

‘Dulce Familia’, es el primer proyecto que la actriz mexicana realiza tras 30 años y a su vez, el primero sin la compañía de Roberto Gómez Bolaños.

La actriz tendrá un papel estelar en la producción que se transmitirá en la plataforma digital, una película que está lista y que cuenta con el coprotagonismo de Fernanda Castillo, Regina Blandón y Vadhir Derbez.

Relacionado Esposa de Bruce Willis publicará un libro sobre la terrible enfermedad del actor

El último proyecto de cine en el que participó fue Música de Viento en 1988, como lo confirmó en la conferencia de prensa, asegurando que su regreso a las tablas resultó atemorizante no solo por el reencuentro directo con las cámaras sino porque sería la primera vez en hacerlo sin estar con Roberto Gómez Bolaños.

“Me moría de miedo, hice teatro, pero tenía 30 años sin aparecer en pantalla. Aparte, fue peor porque por décadas había trabajado en guiones de Roberto, dirigida y acompañada por él, y de pronto todo es distinto: era guion y dirección de otra persona, sin él”, aseguró Florinda Meza.

Adicionalmente, se une, como muchas mujeres, a la sensación de que podría ser juzgada por su edad, dado que ya no luce como antes: “Yo decía ‘es que soy una vieja’; entonces tenía 69, ahora ya tengo 70, la brecha generacional es terrible, es tremenda”.

“En ese tiempo, yo tenía miedo de todo, pero comprobé que son mejores de lo que yo creía. El temor solo fue el primer momento, los primeros días. Después no sólo perdí el miedo, me sentí como si estuviera patinando en una pista de mantequilla, me sentí muy bien y sigo sintiéndome orgullosa”, afirmó.

Película de Florinda Meza

‘Dulce Familia’ relata la historia de Tamy, una mujer que lucha con su sobrepeso justo a poco tiempo de su matrimonio, pues quiere usar el mismo vestido de casamiento con el que se casó su madre, Florinda Meza, quien protagoniza a una famosa actriz de telenovelas obsesionada con su imagen física y quien debido a su edad ha sido relegada de la televisión.

“Verónica es lo que estoy viviendo yo, lo que viven muchas actrices maduras que antes aún de ser maduras han sido desechadas. Y por lo qué pasa a muchísima gente, el negarse y aferrarse a la juventud, el recurrir a cirugías y a cuanto tratamiento sea posible, sin darse cuenta de que hay otras cosas que nos hacen bellas además del exterior”, relató la actriz mexicana.

La película ya cuenta como una de las nuevas en Netflix, y a través de su Instagram oficial, Florinda Meza ha mostrado con orgullo su participación en ella: "Gracias a ustedes, Dulce Familia es número uno en Netflix México y 9 países más. Deseo que todos disfruten de esta delicia".