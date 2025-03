Gal Gadot y Rachel Zegler tienen tensiones tras cámaras en 'Blancanieves'

A pocas semanas del estreno de la nueva versión en acción real de “Blancanieves” de Disney, una creciente polémica rodea a las protagonistas del largometraje, Gal Gadot y Rachel Zegler. Más allá de las controversias públicas que ya afectaron a la película, ahora surgen reportes de que la relación entre las dos actrices es tensa y distante, marcada por diferencias personales, generacionales y políticas.

De acuerdo con fuentes consultadas por la revista People, las actrices mantienen poco contacto fuera del set, y la convivencia profesional no ha evolucionado hacia una amistad. “No tienen nada en común”, aseguró un informante cercano, aludiendo no solo a la diferencia de edades, Gadot tiene 38 años y es madre de cuatro hijos, mientras que Zegler tiene 23 años, sino también a sus posturas ideológicas.

Un elemento central que ha profundizado el distanciamiento es la postura política de cada una frente al conflicto en Medio Oriente. Gal Gadot, de nacionalidad israelí y exintegrante de las Fuerzas de Defensa de Israel, ha sido una voz activa a favor de la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás. Por su parte, Rachel Zegler ha mostrado públicamente su apoyo a Palestina, especialmente a través de sus publicaciones en redes sociales.

“Encima de eso, sus puntos de vista políticos son distintos, lo que agrega más tensión”, indicó otra fuente a People. A pesar de compartir escenas importantes en la cinta, las actrices han mantenido una relación estrictamente laboral. Una tercera fuente consultada detalló: “Gal está molesta con todo el drama en torno a la película. Disfrutó el rodaje. No tuvo problemas con Rachel, pero no son amigas. No tienen nada en común… Hicieron un trabajo juntas y eso es todo”.

En eventos públicos, ambas han coincidido sin incidentes. Recientemente, presentaron juntas el premio a Mejores Efectos Visuales en la ceremonia de los Premios Oscar 2025, pero su interacción fue breve y cordial. Sin embargo, Gadot no asistió a la premiere europea de Blancanieves en España el pasado 12 de marzo, lo que alimentó rumores sobre un conflicto mayor.

No obstante, según People, la ausencia fue por motivos logísticos: “Ella nunca estuvo programada para estar en España”, aclaró una fuente, indicando que Gadot se encontraba cumpliendo compromisos en Nueva York.

Las diferencias entre ambas también se reflejan en cómo han enfrentado la controversia pública que rodea al filme. Desde su elección como Blancanieves en 2021, Rachel Zegler ha sido blanco de críticas, tanto por su ascendencia colombiana como por sus declaraciones sobre la película original de 1937, a la que calificó como “anticuada”, subrayando que su personaje no esperará ser rescatado por un príncipe.

Estas declaraciones generaron malestar dentro del estudio y también en Gadot, quien adoptó una postura mucho más discreta. “La actitud de Gal es que no se critica ni se genera controversia sobre un proyecto en el que has aceptado participar. Simplemente no lo entiende”, afirmó otra fuente.

El estreno mundial de “Blancanieves” se celebró en el El Capitan Theatre de Los Ángeles, en un evento más moderado de lo habitual. Disney limitó la cobertura mediática y organizó entrevistas internas, realizadas por figuras como Jodi Benson, la actriz que dio voz a Ariel en “La Sirenita” (1989). En la alfombra, Rachel Zegler deslumbró con un vestido rosa pálido, mientras que Gadot apareció después, también sonriente ante los fotógrafos, aunque ambas evitaron mostrarse juntas.

El ambiente entre ambas actrices, si bien sin confrontaciones públicas, refleja una producción marcada no solo por la presión mediática, sino también por la falta de química entre sus protagonistas.