Harry Potter | Anécdotas únicas detrás de las audiciones de sus protagonistas

Con el reciente anuncio de los nuevos protagonistas que darán vida al trío de oro en la serie de Harry Potter producida por HBO, el interés por la historia del elenco original ha vuelto a despertar.

A más de 20 años del estreno de La piedra filosofal, los actores que marcaron a una generación han revelado curiosas y hasta insólitas experiencias sobre cómo llegaron a formar parte de una de las sagas más exitosas del cine.

Daniel Radcliffe

El productor David Heyman descubrió a Daniel Radcliffe en una obra de teatro a la que asistió con su padre, Alan George Radcliffe. Aunque al principio los padres dudaron porque creían que el rodaje sería en Los Ángeles, Warner Bros. aseguró que se filmaría en Reino Unido y ofreció un contrato de dos películas.

Chris Columbus, director de las dos primeras cintas, confesó que desde el principio “sabía que era él” tras ver su actuación en la adaptación televisiva de David Copperfield (1999).

Radcliffe recordó el momento en que recibió la noticia: “Estaba en el baño en ese momento. Mi papá entró corriendo y dijo: ‘¿Adivina quién quiere que interprete a Harry Potter?’. Y me puse a llorar. Probablemente, fue el mejor momento de mi vida“.

Emma Watson

Emma Watson fue seleccionada tras un extenso proceso en el que se revisaron miles de grabaciones. “No fue una audición abierta. Ellos iban por toda Inglaterra buscando a estos personajes (…) Fueron a mi escuela y preguntaron si podían tomar 20 niños entre 9 y 12 años. Tomaron mi fotografía en el gimnasio y me llamaron tres semanas después”, contó.

La joven actriz dudó de sí misma al ver a una niña con experiencia en cine en la sala de espera: “Puedo recordar cómo me desmoronaba al verla, pensando: ‘Ella ha estado en una película, sabe cómo hacer esto. No tengo oportunidad’ (…) Definitivamente, no lo lograré. Estaba muy enojada”.

Tiempo después recibió la noticia de que sería Hermione. La directora de casting Janet Hirshenson afirmó que Emma “encarnaba el alma y la esencia” del personaje.

Rupert Grint

Rupert Grint no tenía experiencia previa, pero su audición fue de lo más peculiar. Tras ver un anuncio en el programa infantil Newsround, envió un video disfrazado de su profesora y rapeando sobre por qué debía interpretar a Ron.

“Tenía muchas ganas de salir en esta película, así que grabé este video. Primero, me disfracé de mi profesora de teatro (…) Luego hice una canción de rap sobre cuánto deseaba salir en la película”, recordó.

La letra incluía datos sobre él, como su edad y estatura, y comenzaba con: “Hola, me llamo Rupert Grint. Espero que les guste y no piensen que soy un desastre”.

Katie Leung

Katie Leung consiguió el papel de Cho Chang gracias a un anuncio que su padre vio en televisión. “Le parecía una gran coincidencia que yo encajara con la descripción y además que las audiciones se realizaran un sábado, ¡el único día libre de mi padre en el trabajo!“, contó.

Aunque no tenía experiencia actoral, superó a más de 3.000 aspirantes tras una prueba de cámara y talleres de actuación. “Fue una gran sorpresa cuando conseguí el papel (…) ¡una experiencia increíble!”, dijo.

La actriz recuerda ese día como especial porque sus padres, separados, la acompañaron juntos: “Fue un momento muy bonito porque mis padres no se habían visto en muchísimo tiempo y ambos me acompañaron a la primera audición”.

Tom Felton

Tom Felton confesó que no había leído los libros antes de audicionar. Durante la prueba, Chris Columbus preguntó qué esperaban ver en la película. Felton copió la respuesta de otro niño: “El niño a mi lado dijo, ‘Gringotts’. ¡Se movió hacia mí y solo repetí lo que dijo! (…) Supo de inmediato que estaba mintiendo, lo que creo que le dio una idea de que tal vez sea un buen Draco”.

Inicialmente probó suerte para Harry y Ron, incluso tiñéndose el cabello varias veces, pero finalmente quedó como Draco Malfoy. “Lo intenté por Harry. Cuatro veces, creo (…) Luego me tiñeron el pelo color jengibre una vez para Ron, tampoco fue ese. Finalmente, lo tiñeron de rubio para Draco”.

Evanna Lynch

Evanna Lynch fue elegida entre 15.000 candidatas. Admiradora de los libros, escribió a J.K. Rowling mientras enfrentaba problemas de anorexia. La autora le respondió con un mensaje inspirador: “Me dijo que la anorexia es destructiva, no creativa, y que lo valiente es no sucumbir a ella. Le dije que me encantaría estar en las películas y me alentó a hacerlo, pero que necesitaba estar bien para hacerlo”.

Después de hacer pruebas junto a Daniel Radcliffe, fue seleccionada. Su interpretación fue tan auténtica que el productor David Heyman aseguró: “Las demás podrían interpretar a Luna; Evanna Lynch es Luna”.

Cada historia demuestra que el destino de los actores de Harry Potter estuvo marcado por coincidencias, perseverancia y hasta momentos insólitos. Desde un rap hasta una mentira improvisada, estas audiciones no solo dieron vida a personajes inolvidables, sino que también marcaron un antes y un después en la vida de quienes los interpretaron.