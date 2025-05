Harry Potter | ¿En la cuerda floja el papel de Paapa Essiedu en la serie por apoyar a personas trans?

La esperada producción de HBO aún no ha iniciado su rodaje, pero ya protagoniza uno de los mayores debates del entretenimiento actual.

En el centro del conflicto, tres frentes: los derechos de las personas trans en Reino Unido, las polémicas declaraciones de J.K. Rowling y la permanencia del actor Paapa Essiedu en el elenco.

Essiedu, quien interpretará al icónico profesor Severus Snape en la nueva versión televisiva de la saga, se convirtió en foco de especulación tras firmar una carta abierta que respalda los derechos de la comunidad trans. Esto provocó rumores de un posible despido, que rápidamente se esparcieron por redes sociales y medios.

La escritora J.K. Rowling, productora ejecutiva del proyecto, respondió a esas versiones el 5 de mayo desde su cuenta en X: “No tengo poder para despedir a un actor de la serie y no lo ejercería si lo tuviera. No creo en quitarle el trabajo o el sustento a la gente porque tenga creencias legalmente protegidas que difieran de las mías”, aseguró la autora.

Pero la tensión no terminó ahí. Un día antes, el 4 de mayo, Rowling arremetió contra quienes firmaron la carta, sin nombrarlos, con un mensaje contundente: “A la luz de las recientes cartas abiertas del mundo académico y artístico criticando la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido sobre los derechos basados en el sexo, posiblemente merezca la pena recordar que nadie en su sano juicio cree, o ha creído alguna vez, que los seres humanos puedan cambiar de sexo”.

Refiriéndose a las razones detrás de esas posturas, añadió: “Algunos sostienen que los firmantes de este tipo de cartas están motivados por el miedo: miedo a sus carreras, por supuesto, pero también miedo a sus correligionarios, entre los que se encuentran hombres enfadados y narcisistas que amenazan y a veces ejercen la violencia sobre los no creyentes”.

La carta en cuestión fue una respuesta directa al fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido, que determinó que legalmente el sexo debe definirse por criterios biológicos. Más de 2.000 personas del sector cultural firmaron el documento en rechazo, argumentando que esta decisión “socava la realidad vivida y amenaza la seguridad de las personas trans, no binarias e intersexuales que viven en Reino Unido”.

Entre los firmantes, además de Essiedu, figuran actores que ya fueron parte del universo mágico, como Katie Leung (Cho Chang) y Eddie Redmayne (Newt Scamander en Animales Fantásticos). También se sumó Nick Frost, elegido para interpretar a Hagrid en esta nueva adaptación, quien enfrentó una ola de reacciones negativas en Instagram y optó por desactivar los comentarios.

En tanto, John Lithgow, futuro Albus Dumbledore en la serie, tomó distancia del conflicto. En declaraciones recientes calificó la controversia como “extraña” y sostuvo que “las opiniones de Rowling no deberían ser un factor en absoluto” al evaluar la obra.

La serie, que planea rodarse a mediados de 2025, se encuentra en etapa de desarrollo. Desde HBO, el CEO Casey Bloys ha insistido en separar la obra de su autora: “Harry Potter no está siendo secretamente infundido con nada. Es evidente que esas son sus opiniones políticas personales. Tiene derecho a ellas. Y si alguien quiere debatir con ella, puede hacerlo en Twitter”, afirmó en el pódcast The Town. Y agregó: “La decisión de trabajar con J.K. Rowling no es nueva. Hemos estado en sociedad durante 25 años”, en referencia a la serie C.B. Strike.

Frente a la creciente presión mediática y social, Bloys enfatizó que las opiniones de Rowling “no han afectado el casting ni la contratación de escritores ni del personal técnico”, asegurando que el objetivo de la cadena es presentar una adaptación fiel a los libros originales, accesible a nuevas generaciones y ajena a polémicas externas.

Sin embargo, Rowling no ha hecho esfuerzos por moderar su posición. Tras conocerse la sentencia del tribunal británico, publicó una imagen suya en la red social X, fumando un cigarro y con un trago en mano, acompañada del mensaje: “Me encanta cuando un plan se concreta”. Para muchos, fue una celebración provocadora ante lo que consideran un revés judicial en materia de derechos humanos.

Mientras tanto, crecen los llamados a boicotear la nueva serie por parte de sectores que consideran incompatible el legado de la franquicia con las posturas de su creadora. El resultado: una producción aún sin fecha de estreno pero ya marcada por la controversia.