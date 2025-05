Arnold Schwarzenegger lanza cruzada global por la salud articular: 'Si te detienes, te oxidas'

Arnold Schwarzenegger quiere inspirar a millones a moverse, sin importar la edad ni el miedo. Su lema, repetido con la fuerza de quien lo ha vivido en carne propia, no es una metáfora: “Si te detienes, te oxidas”.

Este principio es el motor de “You’ll Be Back”, la iniciativa que lidera junto a la compañía médica Zimmer Biomet, y que busca transformar la forma en que se percibe el dolor articular. El proyecto incluye una docuserie, una comunidad digital con herramientas clínicas y un espacio para compartir historias reales de personas que, como él, decidieron no quedarse quietas.

“Creo en la frase”, aseguró Schwarzenegger en una entrevista con Healthline. “Es importante hablar de esto porque muchas personas viven con dolor y no actúan por miedo. Yo estuve ahí. Me he enfrentado al quirófano, a la recuperación, al miedo. Y también al alivio que viene después. Por eso quiero compartirlo”.

La campaña arranca con una convocatoria global: personas que padecen dolor en cadera, rodillas, hombros u otras articulaciones podrán contar su historia y ser parte de una docuserie motivacional que se lanzará en 2025. Pero no es solo una vitrina mediática: el proyecto ofrece acceso a recursos clínicos, contenidos educativos y herramientas como “Find a Doctor”, que conecta a pacientes con especialistas en reemplazos articulares.

Schwarzenegger no habla desde la teoría. En los últimos años ha atravesado una cirugía de hombro, un reemplazo de cadera y múltiples intervenciones cardíacas debido a una afección congénita. Aunque ya no levanta las cargas de su época como campeón de culturismo, su rutina diaria sigue siendo inquebrantable: bicicleta, entrenamiento con pesas, esquí y juegos con sus nietos.

“No me interesa romper récords. Pero sí dejar agotados a los que entrenan conmigo, aunque tengan la mitad de mi edad”, dijo con humor a Healthline. Su enfoque actual: más repeticiones, menos peso, sin excusas. El mismo principio lo aplica en su boletín semanal Pump Club y en su pódcast, donde insiste: “El movimiento es medicina”.

En lugar de esconder el dolor, Schwarzenegger anima a enfrentarlo. “Necesitas ser honesto contigo mismo sobre cómo el dolor está afectando tu vida y la de quienes te rodean. Y a veces, eso significa dejar de lado el orgullo o el miedo y hablar con tu médico”, aconseja.

La doctora Leslie Bottrell, especialista en medicina deportiva del Northwell Lenox Hill Hospital, respalda esta visión. “Detenerse por completo y no moverse puede tener un efecto perjudicial. El dolor lleva al reposo, el reposo a la rigidez, y eso genera más dolor”, explicó a Healthline. “Al moverse, el cuerpo produce líquido sinovial que lubrica las articulaciones, mejora la circulación, reduce la inflamación y libera endorfinas”.

Schwarzenegger lo resume con claridad: “La visión es importante para mí y lo fue desde el comienzo de mi camino en el fitness hace 50 años. Si no tengo un propósito, entonces fracasaré”. Y no se detiene ni en los días difíciles. “Hay mañanas en las que no me siento bien; quiero quedarme en la cama. Pero me subo a mi bicicleta y voy al gimnasio. Y casi siempre, cuando voy de regreso, el mundo empieza a tomar color”.

Con You’ll Be Back, el hombre que alguna vez fue Mr. Olympia, Terminator y gobernador de California, ahora asume un nuevo rol: el de guía para quienes luchan contra el dolor y la inmovilidad. “No se trata de mí. Se trata de todos los que necesitan saber que pueden volver. Volver a moverse, volver a disfrutar, volver a vivir sin miedo”, concluye.