Jean-Claude Van Damme: amores, rupturas y la historia de sus cinco matrimonios

A lo largo de sus 64 años, el actor belga Jean Claude Van Damme no solo ha protagonizado clásicos del cine de acción, sino que también ha acumulado cinco matrimonios, incluyendo dos bodas con la misma mujer. Su recorrido sentimental, lleno de pasiones, infidelidades y reconciliaciones, refleja una vida tan intensa como sus películas.

María Rodríguez, el amor antes de la fama

En 1980, cuando apenas comenzaba su travesía en el mundo cinematográfico, Van Damme contrajo matrimonio con María Rodríguez, una entrenadora personal. En ese entonces, el joven de 20 años apenas había participado como extra en la cinta belga Een vrouw tussen hond en wolf. Con apenas ocho mil dólares ahorrados, emprendió su aventura hacia Los Ángeles, donde sobrevivió trabajando como repartidor de pizzas, conductor de limusinas, instructor de karate y masajista, antes de que Chuck Norris le abriera las puertas de Hollywood al conseguirle un papel en Missing in Action (1984). Ese mismo año, su matrimonio con Rodríguez llegó a su fin.

Cynthia Derderian, un matrimonio fugaz

Poco tiempo después, Van Damme encontró nuevamente el amor en Cynthia Derderian, con quien se casó en 1985. Sin embargo, su segundo matrimonio también fue breve: la relación terminó en 1987, justo antes de que su carrera despegara. Durante esos años, trabajó en filmes como Retroceder nunca, rendirse jamás (1986) y fue inicialmente seleccionado para interpretar al Depredador en el clásico protagonizado por Arnold Schwarzenegger, aunque finalmente abandonó la producción.

Gladys Portugués, dos bodas, dos hijos y una reconciliación

La tercera esposa de Van Damme fue Gladys Portugués, una reconocida fisicoculturista. Se casaron en 1987 y tuvieron dos hijos: Kristopher y Bianca, quienes también siguieron la senda del entretenimiento. Durante esa etapa, Van Damme alcanzó la cúspide de su fama con éxitos como Contacto sangriento (1988), Kickboxer (1989) y Doble impacto (1991).

Aunque se divorciaron en 1992, su historia no terminó ahí. Después de su separación de Darcy LaPier, Jean-Claude y Gladys decidieron darse otra oportunidad, casándose de nuevo en 1999. Pese a estar a punto de separarse en 2015, lograron superar sus diferencias.

En una reflexión sobre su vida sentimental, Van Damme admitió a The Sun: “Soy un experto en divorcios, porque me he divorciado cuatro veces. Crees en el amor y quieres asegurarlo para toda la vida. Y luego te das cuenta de que no funciona”.

Sobre el secreto para mantener su relación, agregó: “No importa de quién sea la culpa. La única medicina durante un divorcio es tratar de no gritar, mantener distancia y darte tiempo. Tendemos a pensar que solo hay una persona que podemos amar. Pero los humanos tienen una energía grande, lo que significa que puedes tener muchas personas a las que amas por ahí”.

Además, reconoció el rol fundamental de Gladys en su vida: “Si no hubiera sido por ella, no estaría aquí hablando contigo…”, confesó a Men’s Health.

Darcy LaPier y el romance con Kylie Minogue

Entre sus dos bodas con Portugués, Van Damme contrajo matrimonio en 1994 con la actriz Darcy LaPier, con quien tuvo a su tercer hijo, Nicholas. Sin embargo, su unión se vio sacudida por un escándalo de infidelidad. Durante el rodaje de Street Fighter en Tailandia, Van Damme mantuvo un romance con la cantante y actriz Kylie Minogue.

En 2012, el actor no dudó en confirmar el amorío en una entrevista con The Guardian: “Ocurrió. Fue en Tailandia, tuvimos un amorío. Dulces besos, hermoso sexo… Hubiese sido anormal no haber tenido un amorío, ella es preciosa y estaba todos los días delante de mí con una sonrisa hermosa, simpática, encantadora… no actuaba como una gran estrella. Yo conocía Tailandia muy bien, así que le enseñé mi Tailandia. Es una gran mujer”.

Las constantes ausencias debido a rodajes, el ritmo agitado de Hollywood y sus propias batallas personales, incluyendo el alcoholismo, afectaron seriamente la estabilidad de sus relaciones. Van Damme pasó largos periodos trabajando en Hong Kong, centro de muchas de sus filmaciones de acción.

Hoy, su historia personal parece haber alcanzado cierta estabilidad junto a Gladys Portugués, mientras continúa activo en la industria. Este año, Jean-Claude Van Damme estrenará su nueva película El Jardinero y ha seguido sumando participaciones recientes en títulos como Darkness of Man, Minions: nace un villano, El último mercenario y Kickboxer: venganza.

En 2012 también sorprendió a sus fans con su rol en Los Indestructibles 2, aunque no regresó para las secuelas. La vida de Jean-Claude Van Damme es una prueba de que, tanto en el amor como en la carrera, caer y levantarse forma parte del viaje.