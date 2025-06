Jim Carrey estuvo a punto de morir filmando The Truman Show

Detrás del poderoso simbolismo de un hombre que desafía su mundo artificial para buscar la verdad, se esconde una experiencia traumática vivida por su protagonista, Jim Carrey, quien estuvo a segundos de ahogarse durante el rodaje.

Lo que en pantalla luce como una interpretación magistral del actor luchando contra una tormenta en el mar, fue en realidad un episodio de auténtico peligro, marcado por fallos de comunicación y un error fatal del equipo de producción.

En una conversación reveladora con Vanity Fair, Carrey explicó cómo una de las secuencias más emotivas del film se convirtió en una lucha por su vida. El actor, que encarnaba al personaje de Truman Burbank, un hombre que descubre que toda su vida ha sido un reality show, debía navegar un mar artificial en busca de libertad.

Para ello, se construyó un tanque gigante con potentes motores y máquinas generadoras de olas. Pero lo que debía ser una simulación controlada se transformó rápidamente en una escena de terror. Carrey, vestido con un pesado chaleco de lana, pantalones del mismo material y zapatos, quedó atrapado en el agua.

“Estaba usando ropa de lana. Un enorme chaleco de lana, pantalones de lana, y zapatos. Y tenían motores debajo mío y máquinas gigantes para crear olas”, relató el actor.

La situación se volvió crítica cuando, arrastrado por la fuerza del agua y hundido por su vestuario, empezó a quedarse sin aire. A pesar de sus intentos por pedir ayuda, el equipo interpretó su desesperación como parte de la actuación.

“Comencé a hacer señales de que me estaba ahogando, con un puño cerrado. No sé si se puede ver en la película, pero había nadadores bajo el agua. Comencé a hundirme. No me quedaba oxígeno y me estaba ahogando”, recordó. Y lo más escalofriante: “Pensaron que era actuación”, confesó.

La vida de Carrey pendía de un hilo. La escena seguía, las olas artificiales golpeaban con fuerza, y el actor se hundía cada vez más. Solo una reacción instintiva le permitió salvarse: “Con lo último que me quedaba de conciencia, hice un giro y di un par de brazadas gigantescas fuera de la tormenta. Salí jadeando y muy agotado”.

Cuando finalmente emergió del agua, el equipo recién notó su ausencia y corrió a socorrerlo. “No sabían dónde estaba. Finalmente, me vieron y vinieron a ayudarme. Casi muero. Esa fue la realidad”, concluyó.

El director Peter Weir corroboró la gravedad del incidente. A pesar de que había buzos bajo el agua como medida de seguridad, nadie reaccionó a tiempo. La escena se volvió tan real que confundió a todo el equipo técnico: “A pesar de lo que había pasado, Jim estuvo dispuesto a hacer más tomas”, afirmó el director, reconociendo la entrega total del actor incluso tras el susto.

La experiencia no solo marcó físicamente a Carrey, sino que lo dejó emocionalmente afectado. Al finalizar el rodaje de esa escena, el actor confesó a los realizadores que se sentía profundamente frustrado: “Estaba muy enojado”, recordó.

No era solo la cercanía con la muerte lo que lo sacudía, sino también el hecho de que su angustia real hubiese sido malinterpretada, lo que puso en evidencia las limitaciones de los protocolos de seguridad incluso en superproducciones.