Lindsay Lohan reveló la razón por la que se retiró de Hollywood en el mejor momento de su carrera

La reconocida actriz de Hollywood, Lindsay Lohan, reveló cuál fue la razón por la que dio un paso al costado de la actuación retirándose de la industria hace más de diez años. En su más reciente aparición en entrevistas, la actriz Lindsay Lohan no escatimó en afirmar lo que sufrió al ser perseguida constantemente por los paparazzi, quienes sin duda alguna han provocado en muchas celebridades y famosos de la música, el cine e incluso la monarquía, ataques de ansiedad, depresión y pánico debido a su proceder desmedido en la intromisión en sus vidas.

Lohan aseguró que los paparazzi afectaron su vida tanto a nivel profesional como personal, llevándola a tomar la drástica decisión de desaparecer de los medios.

En medio de la reflexión que hizo sobre lo sucedido y el anuncio de su nuevo proyecto en la pantalla grande, la actriz fue muy consciente e introspectiva de lo sucedido: “Siento que parte de mi trabajo quedó eclipsado por los paparazzi y todo ese tipo de cosas cuando era más joven, y eso es algo molesto. Ojalá esa parte no hubiera ocurrido… Siento que eso como que tomó vida propia. Por eso quise desaparecer. Me dije: ‘A menos que no haya una historia aquí, no se van a centrar sólo en mi trabajo’”, afirmó en entrevista con Bustle.

La presión que se ejercía sobre la actriz sucedió en una época en la que las redes sociales no habían llegado a su actual punto, como para permitirle dar su versión de los hechos, sino que se vio obligada a guardar silencio respecto a todo lo que se mencionaba en la prensa sobre ella. Quedó tan desilusionada que a la fecha no mira revistas para no afectar su autopercepción, una medida que implementó desde que todo se empezó a salir de control en los tabloides.

“Las redes sociales son tan diferentes ahora que cuando yo era más joven, que todo el mundo tiene el control de su propia historia. No le presto mucha atención a los tabloides. Tampoco leo las cosas que salen. Porque sé cómo funciona, así que no tiene sentido. Y si te sumerges en esas cosas, te pierdes, y pueden afectarte mucho”, admitió.

Apenas hace poco, a sus 37 años, la actriz volvió a acercarse a las pantallas, participando en un remake musical de la película ‘Chicas Pesadas’ y firmando contrato para dos producciones más de Netflix.

Los golpes mediáticos en su adolescencia llevaron a que hoy en día la actriz sepa lidiar y ponerle límites a lo que se dice de ella. Actualmente es madre de un bebé de ocho meses y no descarta la posibilidad de tener pronto un segundo hijo.