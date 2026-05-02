Lionsgate impulsa el regreso de ‘El proyecto de la bruja de Blair’ con nueva visión y figuras clave del terror

El estudio confirmó que una producción de la película continúa en desarrollo, consolidando el retorno de una de las franquicias más influyentes del cine de terror contemporáneo.

La producción estará liderada por el realizador Dylan Clark, quien asumirá la dirección con un enfoque renovado orientado a actualizar la narrativa y atraer a nuevas audiencias.

El proyecto plantea una reinterpretación del universo original, incorporando elementos de su mitología en una estructura narrativa adaptada a las tendencias actuales del género. Aunque los detalles específicos de la trama aún no han sido revelados, el estudio ha indicado que la intención es expandir el alcance de la historia sin perder la esencia que convirtió a la película original en un referente del cine de terror psicológico.

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva etapa es la participación de figuras vinculadas directamente con la producción de 1999. Los actores Joshua Leonard y Michael C. Williams se integran al proyecto como productores ejecutivos, marcando su regreso oficial a la franquicia tras años de distanciamiento. A ellos se suman Eduardo Sánchez, Daniel Myrick y Gregg Hale, quienes formaron parte del equipo creativo original y ahora contribuirán desde roles de producción.

El anuncio inicial del reinicio se realizó en 2024 durante el evento CinemaCon, generando reacciones inmediatas entre seguidores y miembros del elenco original. En ese momento, algunos de los involucrados manifestaron su sorpresa al no haber sido informados previamente sobre la reactivación del proyecto ni sobre el uso de su imagen en la promoción.

En declaraciones recogidas posteriormente, la actriz Heather Donahue expresó su inconformidad frente a la forma en que se dio a conocer la noticia. Según relató, el anuncio interrumpió un momento de conexión positiva con los seguidores de la saga. En sus palabras: “Habíamos reservado algunas convenciones. Era agradable escuchar cosas positivas de los fans y ver a la gente. Se sentía algo bueno por primera vez en toda la historia de esto. Y entonces —boom— llega este anuncio, y es como, ‘malditos sean’”.

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Con el avance del proyecto, la situación evolucionó hacia una integración más formal de los actores originales en la nueva producción. La confirmación de Leonard y Williams como productores ejecutivos refleja un proceso de diálogo posterior al anuncio inicial, lo que ha permitido alinear intereses y fortalecer el vínculo entre el pasado y el presente de la franquicia.

La película original, estrenada en 1999, se destacó por su innovador formato de falso documental, presentando la historia de tres estudiantes de cine que desaparecen mientras investigaban una leyenda local. Este enfoque marcó un antes y un después en el género, consolidando el concepto de metraje encontrado como una herramienta narrativa de alto impacto. Además, su desempeño en taquilla fue notable, alcanzando una recaudación global cercana a los 248 millones de dólares, lo que impulsó la expansión del universo en diferentes formatos.

En la actualidad, Lionsgate mantiene activa la marca con diversas iniciativas, incluyendo experiencias inmersivas como Escape Blair Witch, una sala temática que permite a los visitantes interactuar con el universo de la saga en un entorno físico.

La nueva producción contará también con la participación de destacados nombres de la industria del terror. Entre ellos se encuentran James Wan, vinculado a Atomic Monster, y Jason Blum, líder de Blumhouse, quienes trabajarán junto al productor Roy Lee. El equipo se completa con Adam Hendricks, Greg Gilreath y Steven Schneider, reforzando la apuesta por un relanzamiento sólido dentro del género de terror.

Con este proyecto, la franquicia busca consolidar su vigencia en el panorama cinematográfico actual, combinando legado, innovación y una estrategia orientada a nuevas generaciones de espectadores.