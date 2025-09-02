Los 4 Fantásticos | Chris Columbus detalla por qué tuvo una fallida experiencia en la película

El cineasta, recordado por películas como Harry Potter y la piedra filosofal, confesó recientemente que fue apartado del proyecto por un exceso de iniciativa creativa que no fue bien recibido por el estudio.

La primera adaptación cinematográfica de Los 4 Fantásticos (2005) guarda una historia poco conocida que involucra a uno de los directores más influyentes de Hollywood.

En conversación con el pódcast Fade to Black, Columbus explicó que su interés en el filme iba mucho más allá de su rol como productor ejecutivo. De hecho, colaboró en las primeras versiones del guion y se reunió con el director Tim Story para compartir ideas que, según él, podían darle mayor autenticidad al proyecto.

Entre sus sugerencias, el realizador planteó que los concept art debían acercarse al estilo visual de Jack Kirby, el legendario creador de la familia fantástica y figura clave de la Edad de Plata de Marvel. Sin embargo, la propuesta no fue bien recibida. “Me dijeron que opinaba demasiado”, recordó Columbus, al relatar que tras aquella reunión recibió una llamada del jefe de 20th Century Fox informándole que estaba despedido.

Columbus ya había mostrado interés en incursionar en las grandes sagas de cómics. Además de su temprana implicación en Los 4 Fantásticos, estuvo cerca de dirigir Spider-Man, que terminó en manos de Sam Raimi, y escribió un guion para una adaptación de Daredevil.

Aun así, su salida abrupta del proyecto de Marvel marcó un antes y un después en su carrera. Según admitió, la experiencia lo desmotivó y lo llevó a alejarse del cine de superhéroes. Con el tiempo, y tras el éxito de películas como Spider-Man 2 de Sam Raimi y The Batman de Matt Reeves, Columbus reconoció que perdió el entusiasmo por competir en un género que, en sus palabras, “había puesto el listón muy alto”.

Actualmente, asegura que no tiene interés en volver a dirigir cintas de superhéroes, ya que siente que la evolución del género y el éxito de otros colegas lo dejan sin motivación para intentar superarlos.

A pesar del escándalo tras bambalinas, Los 4 Fantásticos (2005), protagonizada por Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Chris Evans y Michael Chiklis, fue un éxito comercial. Con un presupuesto de 100 millones de dólares, recaudó 333,5 millones a nivel global, aunque recibió críticas mixtas y una recepción tibia por parte de los fanáticos.

La secuela, Los 4 Fantásticos y Silver Surfer (2007), repitió la fórmula y alcanzó los 301,9 millones de dólares, pero tampoco logró conquistar a la crítica. Los planes de una tercera entrega nunca se concretaron, como lo confirmó Ioan Gruffudd, quien reveló que la falta de entusiasmo artístico y creativo terminó por frenar la saga.

El intento de relanzamiento con el reboot de 2015 fue aún más desastroso: la cinta fue duramente criticada y quedó catalogada entre las peores adaptaciones de Marvel. Este fracaso llevó a que la franquicia quedara en pausa hasta la compra de Fox por parte de Disney.

La llegada de Los 4 Fantásticos al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) marcó un nuevo inicio para el equipo. Con Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (2025), Marvel Studios presentó un elenco renovado, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn, y logró recaudar 491,9 millones de dólares, con una recepción muy positiva tanto en crítica como en taquilla.

Ahora, el grupo ya tiene asegurada su participación en Vengadores: Doomsday, consolidando su lugar dentro de la franquicia más ambiciosa del cine contemporáneo.