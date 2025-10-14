María Antonieta de las Nieves anuncia su retiro: 'La Chilindrina ya se fue, se fue en Perú'

La actriz se despide agradecida con el público que la acompañó por más de 50 años.

Después de más de cinco décadas de risas, giras y aplausos, la entrañable actriz mexicana que dio vida a La Chilindrina en El Chavo del 8 ha decidido poner fin a su carrera artística.

Su despedida llega tras una grave crisis de salud ocurrida durante su última gira en Perú, país que, sin saberlo, se convirtió en el escenario final de su icónico personaje.

“Tengo 75 años y no he descansado un solo momento”, confesó la actriz al anunciar oficialmente su retiro. Con voz pausada y emocionada, reconoció que su cuerpo le pedía un descanso definitivo tras décadas sin detenerse.

En julio de 2025, María Antonieta aceptó una invitación para presentarse en Perú con el espectáculo circense “Aquí está la Chilindrina”. Aunque el público la recibió con cariño, pronto se notó que su salud ya no era la misma. En las presentaciones televisivas previas al show, transmitidas por Willax Televisión, se observaron dificultades para caminar y para hablar.

“Habla con dificultad”, “¿qué le pasa en la boca?”, “parece que la prótesis no la deja hablar”, fueron algunos de los comentarios que los fans dejaron en redes sociales tras verla promocionando su gira. Su hija, Verónica Fernández, acompañó a la actriz y fue testigo del deterioro físico de su madre: “Yo la veía perdida en el espacio, era ya un bultito”, confesó en entrevista con la periodista Matilde Obregón.

El cuadro clínico que la llevó a la crisis se debió a una mezcla excesiva de medicamentos. Sin percatarse de la gravedad, la actriz llegó a consumir 19 pastillas diarias, creyendo que mejoraban su condición. Sin embargo, la combinación de fármacos tuvo un efecto devastador: “Ni siquiera me acuerdo de lo que pasaba durante las funciones. Ahora mi hija me dice que me tomaba fotos con los fans después de cada show, y yo no recuerdo nada de eso”, reveló la artista.

Alarmado por la situación, el hijo de María Antonieta viajó de emergencia a Perú para traerla de vuelta a México. “Tuvo que hacer trámites de todo tipo para conseguir el permiso de la empresa que la había contratado y cancelar los shows que faltaban”, relató Verónica.

Una vez en México, la actriz fue hospitalizada durante una semana y luego inició un proceso de recuperación que se extendió por dos meses. Durante ese tiempo, necesitó asistencia constante: “Tuve una enfermera de tiempo completo para cuidarme, bañarme, prepararme la comida, atenderme”, explicó.

Afortunadamente, logró superar la crisis. “Ahora ya estoy bien. Ya me puedo vestir sola, ya hago todo yo sola otra vez”, contó emocionada. Sin embargo, también aceptó que ese proceso marcó el final de una era. “La Chilindrina ya se fue, se fue en Perú”, declaró con serenidad. Su hija, con una mezcla de nostalgia y alivio, completó la frase: “La guardamos en el clóset”.

Con esta decisión, María Antonieta de las Nieves cierra un ciclo que marcó la historia de la televisión latinoamericana. Desde su primera aparición en El Chavo del 8 en los años 70, su personaje de La Chilindrina, la niña traviesa, llorona y encantadora del vecindario, se convirtió en símbolo de varias generaciones.

Hoy, la actriz se despide agradecida con el público que la acompañó por más de 50 años: “Le di todo a La Chilindrina, y ella me dio una vida maravillosa. Pero ya era hora de decir adiós”, expresó con emoción.

Su retiro deja una huella imborrable en el corazón de los seguidores que crecieron con sus risas. Aunque La Chilindrina ya no volverá al escenario, su legado seguirá vivo en cada episodio, cada sonrisa y cada recuerdo de infancia que despertó.