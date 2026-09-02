Matthew Perry: Netflix revelará la vida íntima del actor en una serie con testimonios inéditos

Su legado continúa mediante Matthew Perry House , fundación dedicada a apoyar a personas que enfrentan procesos de adicción y actualmente dirigida por Caitlin Morrison.

Netflix prepara un nuevo acercamiento a la vida de Matthew Perry con ‘The One About Matthew Perry’, serie documental de tres episodios que llegará el 27 de octubre, un día antes del tercer aniversario de la muerte del actor de ‘Friends’, fallecido el 28 de octubre de 2023 a los 54 años.

Dirigida por Mary Robertson, ganadora del Emmy, y producida por Maxine Productions, la producción reconstruirá la trayectoria del intérprete mediante testimonios familiares, recuerdos de amigos y material privado. Netflix define estos relatos como “memorias de primera mano de sus colaboradores creativos y amigos que lo adoraron y apoyaron”, acompañadas de “detalles inéditos y sinceros sobre sus luchas privadas”.

El documental contará especialmente con Mia Perry Bowick, hermana del actor y psicoterapeuta licenciada, además de fotografías y videos inéditos pertenecientes al archivo familiar. Robertson describió a Perry como “uno de los genios de la comedia de nuestra época”.

La directora destacó su impacto artístico: “A través de sus muchas películas, series de televisión y actuaciones en teatro, y su inolvidable interpretación de Chandler Bing, hizo que millones de personas riéramos, nos conectáramos y nos sintiéramos un poco menos solos”.

Robertson agregó: “También nos regaló mucho más al hablar con valentía sobre la adicción. Sin embargo, el público solo conocía una parte de su historia. Por eso decidimos hacer esta serie: para que las personas que conocieron y amaron a Matthew revelen a la persona detrás de la figura pública”.

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La descripción oficial presenta el proyecto como “un registro crudo de una vida vivida en plenitud, y la honestidad que se convirtió en su mayor legado” y promete mostrar “al verdadero Matthew Perry: generoso, divertido, vulnerable, más grande que la vida, y las batallas que libró”.

Bowick explicó su participación: “Me ha tomado tiempo sentirme lista para compartir estos recuerdos y lo que significó amar a Matthew a través de toda la complejidad de su vida, para verlo como una persona completa, no solo como Chandler, y no solo como alguien que luchó contra la adicción”.

“Como su hermana, él moldeó a la persona que soy hoy, la persona que aspiro a ser, y el trabajo al que he dedicado mi vida”, añadió.

También recordó su personalidad: “Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso, e incluso en sus momentos más oscuros, todavía podía hacerte reír y sentirte amado”. Luego concluyó: “Espero que esta serie le dé a todos los que lo amaron, ya sea de manera personal o desde la distancia, una apreciación más profunda de quién fue realmente, y el legado que deja”.

Matthew Perry murió por los “efectos agudos” de la ketamina, según la autopsia. El actor había hablado públicamente sobre su adicción y reveló haber pasado por rehabilitación 15 veces.

El 19 de agosto, su madre, Suzanne Morrison, lo recordó así: “Dulce, cariñoso, divertido, cascarrabias, terco Matthew, que quería, tanto, estar bien. Lo extraño terriblemente. Todo el tiempo. Todos los días”.

Morrison añadió: “Y lo escuché decir una y otra vez en esos últimos días de su vida, ‘solo quiero ayudar a personas como yo, atrapadas en la enfermedad de la adicción’”. Finalmente expresó: “Él ya no puede. Pero nosotros sí. Y con tu ayuda, lo haremos”.