Netflix apuesta por la dinastía Kennedy con Michael Fassbender como protagonista

Netflix continúa fortaleciendo su catálogo de dramas históricos con el desarrollo de “ Kennedy ”, una nueva serie de ficción que explorará los orígenes de una de las familias más influyentes de la historia política de Estados Unidos.

La plataforma confirmó recientemente que Michael Fassbender y Laura Donnelly encabezarán el elenco principal, interpretando a Joseph P. Kennedy Sr. y Rose Kennedy, figuras centrales en la construcción del legado familiar.

La producción, que contará con ocho episodios en su primera temporada, se enfocará en los inicios del clan Kennedy a partir de la década de 1930, un periodo decisivo en el ascenso social, económico y político de la familia. El proyecto está respaldado por Chernin Entertainment y toma como base el libro JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956, del historiador Fredrik Logevall, una obra reconocida por su aproximación detallada y humana a la figura de John F. Kennedy.

Además de Fassbender y Donnelly, el reparto regular incluye a Nick Robinson, quien dará vida a Joe Kennedy Jr., el hijo mayor del matrimonio, y a Joshuah Melnick, que realizará su debut televisivo interpretando a John F. “Jack” Kennedy. La narrativa de la primera temporada pondrá especial atención en la dinámica entre los hermanos y en la presión que enfrenta Jack al crecer bajo la sombra del primogénito, considerado el “hijo modelo” de la familia.

El elenco se completa con una serie de personajes clave que rodearon a los Kennedy tanto en el ámbito personal como político. Ben Miles interpretará a Eddie Moore, asistente de confianza de Joseph Kennedy Sr.; Lydia Peckham asumirá el papel de Rosemary Kennedy, la hija mayor del matrimonio; mientras que Saura Lightfoot-Leon encarnará a Kathleen “Kick” Kennedy, una de las figuras más carismáticas del clan. También se suman Cole Doman como Lem Billings, amigo cercano de JFK, e Imogen Poots en el rol de la actriz Gloria Swanson, una presencia relevante en el círculo social de la familia durante esos años.

La dirección estará a cargo de Thomas Vinterberg, cineasta reconocido por su trabajo en Another Round, quien además se desempeñará como productor ejecutivo. El liderazgo creativo recaerá en Sam Shaw, quien asumirá el rol de showrunner, acompañado por un amplio equipo de productores ejecutivos, entre ellos Peter Chernin, Jenno Topping, Kaitlin Dahill, Eric Roth, Fredrik Logevall, Lila Byock, Anya Epstein, Dustin Thomason y Anna O’Malley.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la serie se adentrará en las vidas íntimas, las relaciones familiares, las rivalidades internas y las tragedias personales que marcaron el ascenso de los Kennedy y contribuyeron a consolidar su lugar en la historia del siglo XX. El enfoque combinará los eventos públicos con las decisiones privadas que moldearon el destino del clan.

El proyecto fue anunciado inicialmente por Netflix en octubre de 2025 y ha sido descrito como una narración de largo aliento sobre la construcción de la dinastía Kennedy, con una mirada que busca ir más allá del mito político. En declaraciones ofrecidas a Tudum, Sam Shaw explicó que la historia de los Kennedy ocupa un lugar central en la cultura estadounidense y que el libro de Logevall permite observar a la familia desde una perspectiva más cercana y humana, atendiendo a las tensiones y elecciones que definieron su recorrido.

Por ahora, Netflix no ha confirmado una fecha oficial de estreno. Dado que la producción aún no ha comenzado, se estima que Kennedy podría llegar a la plataforma en 2027. Tampoco se ha informado si futuras temporadas avanzarían más allá de 1956 para abordar acontecimientos posteriores, como la presidencia de John F. Kennedy o los episodios trágicos que marcaron a la familia en décadas siguientes.