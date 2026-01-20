Exactriz de Nickelodeon, Kianna Underwood, fallece tras un atropello múltiple en Brooklyn

La recordada por su participación en el programa infantil All That de Nickelodeon , murió a los 33 años tras ser víctima de un doble atropello en Brooklyn, Nueva York.

El caso ha generado conmoción tanto en el entorno artístico como entre quienes crecieron viéndola en televisión, mientras las autoridades continúan con una investigación que, hasta el momento, no ha derivado en arrestos.

De acuerdo con la información entregada por la policía de Nueva York a Entertainment Weekly, el hecho ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana en la intersección de Pitkin Avenue y Mother Gaston Boulevard. Underwood cruzaba la calle cuando fue impactada por una camioneta negra Ford Explorer, que habría invadido el carril contrario al cruzar la línea amarilla. Tras el primer golpe, la actriz cayó al suelo y, apenas segundos después, fue atropellada nuevamente por un sedán negro y gris.

Según confirmaron las autoridades, ninguno de los dos conductores se detuvo a prestar auxilio y ambos abandonaron el lugar tras el incidente. Cuando el personal médico llegó a la escena, solo pudo constatar el fallecimiento de la actriz. La escuadra de colisiones del Departamento de Policía de Nueva York continúa recopilando pruebas y testimonios para identificar a los responsables.

Antes de que la identidad de la víctima fuera confirmada oficialmente por las autoridades, la familia de Kianna Underwood hizo pública la noticia a través de redes sociales. Su padre, Anthony Underwood, expresó su dolor en un mensaje que posteriormente eliminó, pero que fue ampliamente replicado. En él, compartió un recuerdo personal que lo llevó a cuestionar la falta de humanidad en el momento de la tragedia: “Todo lo que puedo pensar es, ¿alguien le mostró compasión a mi bebé, como alguien hizo con ese zorro atropellado?”, escribió.

En otro mensaje, el padre de la actriz planteó una pregunta que ha resonado con fuerza entre los seguidores del caso: “¿Alguien intentó consolar a mi niña mientras agonizaba sola en la calle, o simplemente se quedaron alrededor con sus teléfonos?”.

Estas palabras avivaron el debate sobre la reacción de los posibles testigos y la indiferencia frente a una situación de extrema gravedad.

Kianna Underwood fue parte del elenco de All That entre 2004 y 2005, durante la décima temporada del exitoso programa de sketches que lanzó a la fama a figuras como Amanda Bynes y Kenan Thompson. Su participación la convirtió en un rostro familiar para toda una generación de espectadores jóvenes.

Además de su trabajo en Nickelodeon, Underwood desarrolló una carrera diversa en televisión, cine y teatro. Integró el elenco de la serie animada Little Bill, creada por Bill Cosby y emitida entre 1999 y 2004, donde compartió créditos con reconocidas figuras como Phylicia Rashad, Gregory Hines, Tyler James Williams y Ruby Dee. También apareció en la película The 24 Hour Woman y prestó su voz en la producción televisiva Santa, Baby!, junto a artistas de la talla de Patti LaBelle, Vanessa Williams y Eartha Kitt.

En el ámbito teatral, su talento la llevó a formar parte de la gira nacional original del musical Hairspray, experiencia que consolidó su versatilidad artística y su presencia sobre los escenarios, según confirmó Page Six.

La noticia de su muerte provocó una ola de mensajes de condolencias y pedidos de justicia desde la comunidad artística y entre antiguos seguidores de su trabajo. La ausencia de detenidos y la huida de los conductores implicados han intensificado el reclamo público para que el caso no quede impune.

Por ahora, la policía de Nueva York mantiene la investigación abierta y analiza el material recolectado en el lugar de los hechos, mientras la familia de Kianna Underwood espera avances que permitan esclarecer lo ocurrido. Su muerte no solo deja un vacío en quienes la conocieron y admiraron, sino que vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de responsabilidad y empatía en las calles de la ciudad.