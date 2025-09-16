Netflix revela el perturbador tráiler de ‘Monstruo’: La historia del asesino de 'La masacre de Texas'

La plataforma ha encendido la expectativa de los amantes del true crime y el terror.

Se trata del lanzamiento del tráiler oficial de Monstruo: La historia de Ed Gein, la tercera temporada de la exitosa antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. Esta nueva entrega revive uno de los casos criminales más escalofriantes del siglo XX: el del llamado “Carnicero de Plainfield”, cuya historia real sirvió de inspiración para películas icónicas como Psicosis, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes.

El actor británico Charlie Hunnam asume el desafío de interpretar a Ed Gein, un asesino serial y ladrón de tumbas que marcó un antes y un después en la criminología estadounidense y en la cultura popular del cine de terror. La transformación física y psicológica de Hunnam en el tráiler ha sorprendido a los fanáticos, quienes lo ven adoptar con precisión los gestos y la inquietante voz del criminal.

La serie explora los orígenes de Gein tras la muerte de su madre, Augusta (interpretada por Laurie Metcalf), en 1945. A partir de ese momento, el hombre comenzó un espiral de aislamiento y violencia. El tráiler muestra escenas perturbadoras, como a Gein conversando con su madre muerta, asesinando a mujeres y confeccionando objetos con restos humanos. En una de las secuencias más impactantes, aparece bailando con un vestido y una máscara hecha del rostro de Augusta, un recurso que evoca de inmediato el legado cinematográfico que dejó su historia.

La frase que cierra el avance resume el tono de la producción: “Tú eres quien no puede apartar la mirada”, pronunciada por Gein frente a la cámara, subraya el carácter hipnótico y macabro de su figura.

Entre sus crímenes confesos se encuentran el asesinato de Mary Hogan en 1954 y el de Bernice Worden en 1957, además de múltiples exhumaciones con las que confeccionó objetos como pantallas de lámparas y sillas tapizadas con piel humana. También confesó haber querido fabricar un “traje de mujer” para convertirse en su madre. Declarado legalmente insano, pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico hasta su muerte en 1984.

Más allá del horror de sus actos, Gein dejó una huella indeleble en la ficción. Su historia inspiró a Robert Bloch en la novela Psicosis (1959), que Alfred Hitchcock adaptó magistralmente al cine un año después. En la serie, el escritor será interpretado por Tom Hollander, mostrando cómo la línea entre realidad y ficción se entrelazó en uno de los clásicos más influyentes del séptimo arte.

La tercera temporada de Monstruo cuenta con un reparto coral que incluye a Suzanna Son, Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert.

En la producción ejecutiva figuran Ryan Murphy, Ian Brennan, Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore, Carl Franklin y el propio Hunnam. Brennan se encarga también de la escritura y parte de la dirección, acompañado por Winkler.

Este nuevo ciclo continúa el formato de antología que debutó en 2022 con Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, seguida por Monstruo: La historia de Lyle y Erik Menendez. Ambas entregas se convirtieron en fenómenos de audiencia mundial y colocaron a la franquicia en el centro de las producciones de crímenes reales más exitosas de la última década.

Monstruo: La historia de Ed Gein llegará a Netflix el 3 de octubre de 2025, prometiendo una narración oscura, perturbadora y cargada de referencias al impacto cultural que este criminal dejó en la historia del cine de terror.

Con esta nueva temporada, la plataforma busca consolidar la saga Monstruo como una de sus producciones estrella en el género true crime, ofreciendo a la audiencia un retrato inquietante de los asesinos que marcaron el siglo XX.