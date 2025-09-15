MrBeast fue golpeado por Mike Tyson en Las Vegas y el video se vuelve viral

Lo que prometía ser una noche histórica para el boxeo terminó convirtiéndose en un fenómeno viral inesperado.

Durante la velada en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en la que Terence Crawford derrotó a Canelo Álvarez, la atención de miles en redes sociales se desvió hacia un momento insólito: el golpe que Mike Tyson le propinó al famoso youtuber MrBeast.

Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, aceptó un desafío tan arriesgado como llamativo: recibir un puñetazo en el abdomen por parte de Mike Tyson, excampeón mundial y uno de los nombres más icónicos del boxeo. El propio creador de contenido compartió el video en sus plataformas, y en cuestión de minutos el clip comenzó a viralizarse.

Las imágenes muestran a Tyson ejecutando un potente gancho al cuerpo mientras MrBeast, con gestos de dolor, se dobla y reacciona entre risas nerviosas. El episodio desató una avalancha de reacciones en redes sociales, donde los comentarios oscilaron entre la admiración y la incredulidad.

Las frases más repetidas en las plataformas no tardaron en reflejar la intensidad del momento: “Sentirá el dolor durante toda la semana” o “¡Ay, eso fue un golpe al hígado!”. Otros usuarios, en cambio, dudaron de la autenticidad de la escena y lanzaron críticas con comentarios como: “El golpe más falso de todos los tiempos”.

El debate sobre si el reto fue real o una puesta en escena alimentó aún más la difusión del video, que rápidamente acumuló millones de reproducciones.

Mientras las redes sociales se concentraban en el choque entre Tyson y MrBeast, el evento principal de la noche no pasó desapercibido. Terence Crawford se impuso con autoridad a Canelo Álvarez, consolidando su dominio en la categoría y enviando un claro mensaje sobre su lugar en la historia del boxeo.

Tras su triunfo, el estadounidense dejó una declaración que resonó entre los aficionados: “Quiero ser recordado como el mejor de mi era, y esta victoria me acerca a eso”, afirmó Crawford al cierre de la velada.

La peculiar interacción entre MrBeast y Mike Tyson no solo se convirtió en el “momento viral” de la jornada, sino que también evidenció la manera en que los universos del entretenimiento digital y el deporte profesional se entrecruzan cada vez más.

Para Tyson, fue una aparición mediática que recordó al público por qué sigue siendo una leyenda viva del boxeo, mientras que para MrBeast, el golpe se transformó en una de sus piezas de contenido más comentadas, reafirmando su capacidad de convertir lo insólito en tendencia global.

Al final, la noche en Las Vegas no solo será recordada por la victoria de Crawford sobre Álvarez, sino también por la postal inesperada de un youtuber multimillonario soportando con dificultad el impacto de un campeón eterno como Mike Tyson.