Ester Expósito y Paris Jackson: El abrazo más esperado apaga rumores de rivalidad

Lo que hace un año fue motivo de especulación mediática terminó transformándose en un gesto de complicidad.

El reencuentro de Ester Expósito y Paris Jackson en el desfile de Desigual se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, no por tensiones, sino por la naturalidad con la que ambas dejaron atrás las versiones de enemistad.

En 2024, durante la presentación de la colección Primavera/Verano en Barcelona, las cámaras captaron un saludo breve y frío entre ambas artistas. Esa interacción se viralizó rápidamente y alimentó titulares sobre una supuesta rivalidad. Sin embargo, poco después, la campaña conjunta NOT A DOLL desarmó los rumores con camisetas que llevaban mensajes como “I LOVE PARIS” e “I LOVE ESTER”. Fue una forma clara de mostrar que la sintonía existía más allá de lo que insinuaban las especulaciones.

Este 2025, Desigual volvió a reunirlas, ahora en el lanzamiento de su línea premium. La expectativa estaba en el aire: ¿se repetiría la distancia del año anterior o sería el momento de confirmar una verdadera complicidad? La respuesta llegó antes de que arrancara la pasarela, cuando Paris Jackson se levantó de su asiento para recibir a Ester Expósito con un abrazo cálido, acompañado de sonrisas y un espontáneo “¿qué tal estás?”.

Durante el show, ambas fueron vistas compartiendo risas, charlas cercanas y saludos con figuras como Nicki Nicole y Becky G. Lejos del ambiente tenso de 2024, esta vez la interacción transmitió confianza, naturalidad y buena energía. La química entre las dos fue evidente y las imágenes del reencuentro rápidamente se viralizaron en redes sociales, desplazando la narrativa de rivalidad hacia una de complicidad y amistad.

Más allá de la moda presentada sobre la pasarela, lo que capturó la atención del público y los flashes fue la conexión entre Expósito y Jackson. El gesto se interpretó como una demostración de que los rumores mediáticos no siempre reflejan la realidad y que, en este caso, un abrazo fue suficiente para transformar la percepción colectiva.

En definitiva, Desigual no solo mostró su propuesta de diseño, sino también un mensaje simbólico de reconciliación y buena energía. Porque, aunque la colección fue protagonista, la imagen que acaparó titulares fue clara: el abrazo entre Ester Expósito y Paris Jackson marcó el verdadero punto de inflexión en esta historia.

Además del reencuentro entre Ester Expósito y Paris Jackson, el desfile de Desigual Studio FW25 incluyó un mensaje comprometido con causas sociales. Como colofón del show, la modelo Aydan Nix, hermanastra de las Hadid, cerró la pasarela vistiendo un vestido bordado con la palabra “Why?” en rojo un símbolo de protesta por la paz en Palestina, lo que reafirmó el perfil activista de la marca.