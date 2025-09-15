Taylor Swift | Travis Kelce cuenta cómo se preparó para su propuesta de matrimonio

El jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, compartió por primera vez detalles íntimos de la propuesta, revelando que el momento estuvo marcado por nervios, emoción y lágrimas.

En una conversación con FOX, la periodista Erin Andrews preguntó al deportista de 35 años qué tan nervioso se sintió al arrodillarse frente a la superestrella del pop. Su respuesta mostró su lado más vulnerable: “Hubo algunas lágrimas. Las palmas estaban definitivamente sudando. Soy un tipo emocional, así que sí, hubo unas cuantas lágrimas aquí y allá. Pero ha sido un viaje increíble hasta este momento, y no puedo esperar para pasar el resto de mi vida con ella”, confesó Kelce.

La propuesta ocurrió en Missouri, en la casa del jugador, bajo un escenario aparentemente cotidiano. Según relató su padre, Ed Kelce, en declaraciones a News 5 Cleveland: “Le dijo: ‘Vamos a tomar una copa de vino’. Salieron al patio, y fue ahí donde le pidió casarse. Fue hermoso”.

El 26 de agosto, la pareja anunció oficialmente el compromiso a través de Instagram con tiernas fotografías y una frase que desató la emoción de millones de fans: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”.

El anillo que Swift recibió no pasó desapercibido. El especialista Benjamin Khordipour, de Estate Diamond Jewelry, analizó la pieza en diálogo con Brides y reveló que se trata de un diamante antiguo de corte cojín alargado, de aproximadamente ocho quilates, color F y pureza VS1. Una joya clásica que la cantante, ganadora de 14 premios Grammy, ha mostrado con orgullo en sus recientes apariciones, según confirmó una fuente a PEOPLE.

Más allá de la propuesta, Kelce reconoció que su vida ha cambiado desde que inició su relación con Swift. “Ella ha traído una emoción y una alegría por la vida que me han convertido en un mejor hombre, en una mejor persona, y me han hecho sentir mucho más cómodo conmigo mismo”, aseguró durante la entrevista.

Incluso recordó con humor una frase que la artista había dicho sobre él: lo describió como un “signo de exclamación humano”, definición que el jugador aceptó con orgullo.

Aunque el compromiso ha sido celebrado en todo el mundo, fuentes cercanas a la pareja enfatizaron que la boda no será un evento mediático. “Definitivamente será algo privado. Ambos tienen un círculo íntimo de amigos y respetan mucho su privacidad”, explicó un informante.

En el cierre de la entrevista, Kelce reflexionó sobre lo que espera dejar como legado una vez que su carrera en la NFL llegue a su fin: “Que fui un buen compañero, una buena persona en la comunidad. Amo lo que hago. No estoy aquí por ninguna otra razón. Me encanta jugar al fútbol y darles a las personas algo por lo que emocionarse los domingos”.

También aseguró que su mayor propósito es transmitir la pasión con la que vive: “Espero que puedan ver cuánta emoción traigo a mi vida y que eso inspire a otros a hacer lo mismo”.

Aunque la fecha de la boda aún no ha sido confirmada, la historia de Taylor Swift y Travis Kelce ya se perfila como uno de los romances más comentados del año, demostrando que incluso bajo los reflectores de la fama, la autenticidad y el amor verdadero son los protagonistas.