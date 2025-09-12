Gorillaz anuncia The Mountain: nuevo álbum multicultural con Bizarrap y Paul Simonon

La banda confirmó oficialmente el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, titulado The Mountain, que verá la luz el 20 de marzo de 2026 .

Será el primer disco editado bajo su propio sello discográfico, KONG, y promete ser una obra ambiciosa que mezcla sonidos de distintas culturas, idiomas y colaboraciones de lujo.

El álbum incluirá 15 canciones inéditas que expanden el universo narrativo y estético de la banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett. La lista de temas comienza con “The Mountain”, seguida por “The Moon Cave”, el sencillo ya disponible “The Happy Dictator”, y cortes como “The Hardest Thing”, “Orange Country” con la sorpresiva participación de Bizarrap, además de “The God Of Lying”, “The Empty Dream Machine”, “The Manifesto”, “The Plastic Guru”, “Delirium”, “Damascus”, “The Shados Light”, “Casablanca”, “The Sweet Prince” y “The Sad God”.

Las colaboraciones abarcan un espectro multicultural: Black Thought (The Roots), Anoushka Shankar, Johnny Marr (IDLES), Jalen Ngonda, Asha Puthli, Omar Souleyman, Tassin Bey, Amaan y Ayaan Ali Bangash, además del legendario Paul Simonon de The Clash.

En declaraciones previas, Damon Albarn adelantó a The Times que el disco estaría “en cuatro idiomas”, algo que posteriormente confirmó Consequence of Sound. Finalmente, el material se grabó en cinco lenguas: árabe, inglés, hindi, español y yoruba.

El proceso creativo de The Mountain llevó a Albarn y su equipo a estudios en India, Londres, Los Ángeles, Miami y Nueva York, integrando la diversidad cultural en cada pista.

En el apartado visual, Jamie Hewlett, responsable del arte conceptual de Gorillaz desde 1998, presentó una nueva estética inspirada en la cultura hindú, que se reflejará tanto en las animaciones como en la narrativa virtual de los personajes.

Según reveló Consequence, los integrantes ficticios de la banda aparecen actualmente “escondidos en Mumbai con pasaportes falsos, después de darle la espalda al mundo del estrellato, en una exploración espiritual mientras navegan los paisajes montañosos de esta cosa llamada vida”.

El lanzamiento fue acompañado por el estreno del sencillo “The Happy Dictator”, con la colaboración del dúo Sparks, disponible ya en todas las plataformas digitales.

Además, la banda anunció la The Mountain Tour, que recorrerá Reino Unido e Irlanda tras la salida del disco. El arranque será el 21 de marzo en el Co-Op Live de Manchester, seguido por Birmingham (22 de marzo), Glasgow (24), Leeds (25), Cardiff (27), Nottingham (28) y Liverpool (29).

Después de un breve descanso el 30 de marzo, Gorillaz volverá a los escenarios el 31 en el SSE Arena de Belfast y el 1 de abril en el 3Arena de Dublín. El cierre llegará el 20 de junio en el estadio Tottenham Hotspur de Londres, un evento que ya promete ser multitudinario.

Los boletos estarán disponibles a partir del 19 de septiembre, una fecha clave para los seguidores de la agrupación que esperan con ansias vivir esta nueva etapa en vivo.

Con The Mountain, Gorillaz no solo regresa al centro de la escena musical, sino que reafirma su capacidad de reinventarse combinando experimentación sonora, diversidad cultural y un concepto visual único.

La banda virtual más influyente del mundo vuelve a sorprender, y todo indica que su noveno álbum podría ser uno de los lanzamientos más comentados de 2026.