'Obsession', el filme de terror de bajo presupuesto que está arrasando

La película, que cuenta cómo un chico utiliza un amuleto para que su amiga de toda la vida --su amor platónico-- se enamore de él, ya alcanzó unos 430 millones de dólares en todo el mundo, superando el thriller "El proyecto de la bruja Blair" (1999).

París, Francia/La película de terror de bajo presupuesto "Obsession", del debutante Curry Barker, va camino de convertirse en uno de los filmes más rentables de la historia, después de haber recaudado más de 400 millones de dólares en el mundo.

Tras presentarse en el Festival de Toronto el año pasado y estrenarse en los cines a principios de mayo, el filme se ha convertido en todo un fenómeno en los últimos dos meses, especialmente entre el público de la Generación Z.

Este éxito ha catapultado a Barker, de 26 años, de creador de vídeos en YouTube a los grandes nombres de Hollywood, con un largometraje que costó entre 750,000 y un millón de dólares.

"En términos de proporción entre la taquilla mundial y el presupuesto de producción, 'Obsession' va a ser el mayor éxito de todos los tiempos, lo cual es extraordinario", dijo a AFP Bruce Nash, fundador de la web especializada The Numbers.

La película, que cuenta cómo un chico utiliza un amuleto para que su amiga de toda la vida --su amor platónico-- se enamore de él, ya alcanzó unos 430 millones de dólares en todo el mundo, superando el thriller "El proyecto de la bruja Blair" (1999), un filme de un presupuesto de 600,000 dólares que recaudó unos 250 millones, según Nash.

A nivel general, las grandes producciones de Hollywood como "Avatar", "Frozen" o "Titanic" consiguieron montos mucho más importantes, pero también necesitaron un financiamiento colosal, muy superior al de "Obsession".

De YouTube a la gran pantalla

Barker superó en taquilla al otro fenómeno de terror de este año: "Backrooms", de Kane Parsons, de 20 años, que recaudó 360 millones de dólares con un presupuesto de unos 10 millones de dólares.

Ambas películas están entre las 10 más taquilleras de 2026, lo que refleja el interés por este género entre el público joven y marca el inicio de lo que se perfila como una nueva tendencia: creadores de contenido en redes sociales que dan el salto al cine.

Estos directores "son una esperanza para el futuro del cine", dijo recientemente el cineasta Christopher Nolan a la prensa en la presentación en París de su monumental "La odisea".

Barker se mudó de su ciudad natal de Mobile, en Alabama, a Los Ángeles tras terminar los estudios de secundaria, con la idea de estudiar cine y formarse como actor. Mientras intentaba encontrar empleos en el sector, trabajó en la restauración.

Consiguió un pequeño papel en la serie "Siempre hay sol en Filadelfia" y trabajó supervisando protocolos sanitarios anticovid durante la pandemia en otra producción.

En paralelo, él y su colaborador Cooper Tomlinson probaban contenido en línea, entre gags en TikTok e Instagram y cortometrajes de terror como "The chair" en su canal de YouTube "That’s a bad idea".

"En ese tiempo, aprendes a dominar el ritmo, descubres trucos, entre ellos cómo captar la atención de alguien en los primeros tres segundos", aseguró Barker hace poco en el pódcast The big picture.

El joven director ya tiene varios proyectos en marcha: un segundo largometraje, "Anything but ghosts", en el que él mismo actúa junto a Tomlinson. Y se encargará de una nueva versión del clásico "La masacre de Texas" (1974).

"Tengo mucho que sopesar y de ahí viene realmente el estrés. No sé qué hacer después", dijo a The Hollywood Reporter.