¿Ornella Sierra de la Casa de los Famosos Colombia está embarazada de Miguel Bueno?

Ornella Sierra y Miguel Bueno se han mostrado muy acaramelados desde su participación en La Casa de los Famosos Colombia. La influencer y el cantante le compartieron a sus fans que efectivamente están saliendo, pero hasta el momento no han querido darse la etiqueta de novios “porque es una decisión muy importante”.

Aun así, en redes sociales corrió el rumor de que ella podría estar embarazada de él, porque le vieron una “barriguita pronunciada” en algunas publicaciones. Por lo tanto, Ornella tomó la vocería al respecto para que sus seguidores salieran de la duda.

La influencer se hizo una prueba de embarazo y publicó el resultado en su cuenta de Instagram, ante 1.2 millones de seguidores

“Bueno bebés, ya se acabó la guachafita con Antonella, con que ya hay baby shower… bebés, yo no estoy embarazada, solo tengo el colón inflamado y se los voy a comprobar. Me tomé el trabajo de comprar una prueba de embarazo, pero como dijo algún apóstol, el que nada debe, nada teme, entonces me voy a ir a testear”, dijo la creadora de contenido al inicio de un video.

Tras realizarse la prueba informó: “Chicos, es un colón inflamado, literalmente solo me estoy haciendo la prueba para que ustedes dejen de decir cosas”.

“Llegó el resultado... Y el resultado de la prueba de embarazo es “no embarazada”. Espero que con este video yo le dé fin a la polémica de la bebé, pero espero verlas con el mismo ánimo cuando de verdad me embarace. Les mando un beso y un abrazo”, concluyó.

Sus seguidores se mostraron contentos en redes sociales y tomaron la noticia de manera jocosa: “Máximo y Domenic se cancela lo de la primita”, “Ornella eso era un chisme interno de Twitter, no era necesario este video jaja”, “Peor si ya le estaban organizando los 15 años”, “Jajaja la risa es lo mejor”, y “Amo a Ornella y sus Ornelladas jajaja”, comentaron algunos.