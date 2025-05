Pedro Pascal estremece a sus fans con su increíble historia personal

Mientras el mundo lo aplaude por sus actuaciones en The Last of Us, el actor Pedro Pascal mantiene en su interior una historia de pérdida, amor incondicional y una férrea decisión de proteger su intimidad.

Mucho antes de convertirse en el “daddy de Internet” y rostro codiciado en la industria audiovisual global, Pedro Pascal enfrentó una tragedia que lo definió para siempre. En el año 2000, su madre, Verónica Pascal, se quitó la vida. El actor tenía entonces 24 años y luchaba por abrirse camino en una industria que, según él mismo ha declarado, “no siempre fue amable”.

Ese dolor íntimo quedó sellado en su identidad artística. En honor a ella, decidió adoptar su apellido materno: “Pedro Pascal”. En una entrevista con la revista Paula en 2017, se refirió por primera vez al tema con dolor y sinceridad: “Las circunstancias de la muerte de mi madre hicieron muy duro para nosotros mantener su recuerdo como la persona que era”.

Desde entonces, la ausencia materna no solo marcó su juventud, sino que se volvió el impulso que le permitió construir una carrera sólida desde el afecto, la memoria y la perseverancia.

Tras la pérdida, sus hermanas se convirtieron en su mayor sostén. Javiera Pascal, economista y productora audiovisual, ha sido una presencia constante en su vida, acompañándolo incluso a la gala de los Premios Oscar en 2023. Lux Pascal, actriz, modelo y mujer trans desde 2021, también ha sido figura de apoyo incondicional, como se evidenció en el preestreno de Gladiator.

A su núcleo íntimo se suma Sarah Paulson, actriz y amiga desde 1993, cuando se conocieron en la Escuela de Artes Tisch, en Nueva York. Desde entonces, Paulson ha sido una especie de hermana elegida: “Gracias a ella, pude continuar en la industria, incluso en los momentos más bajos”, confesó Pascal. “Morí un par de veces. Pensaba que si no tenía mayor repercusión antes de los 29 años, todo se habría acabado”.

El crecimiento exponencial de su fama trajo consigo un interés insaciable por su vida personal. Sin embargo, Pedro Pascal ha mantenido una línea clara: su vida sentimental no es tema de discusión pública.

Los rumores han sido constantes: desde su relación con Maria Dizzia en 2008, pasando por Robin Tunney en 2014, Lena Headey en 2016 de quien dijo: “Es tan buena persona, tan buena amiga y tan buena madre… Cualquiera que tiene contacto con ella se enamora al instante”, hasta Jennifer Aniston, con quien fue visto compartiendo una cena, aunque rápidamente desmintió cualquier implicación romántica:

“Nuestra relación es estrictamente platónica”, aclaró durante el preestreno de The Last of Us. Incluso su estrecho lazo con Oscar Isaac, también actor y su gran amigo, ha sido objeto de especulaciones, pese a que Isaac está casado desde 2017 con la directora danesa Elvira Lind.

El papel de Oberyn Martell en Juego de Tronos, personaje pansexual, desató conjeturas sobre la orientación sexual de Pascal, pero el actor ha sido categórico en una sola cosa: no está obligado a definirse ante nadie. A diferencia de muchas celebridades, ha optado por no confirmar, desmentir ni etiquetar públicamente su identidad o vínculos emocionales. Esa decisión no se traduce en distancia, sino en una forma de autocuidado.