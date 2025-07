Pedro Pascal responde a las críticas por su edad en Los 4 Fantásticos

Con 50 años, el actor chileno Pedro Pascal se convierte en el intérprete de mayor edad en encarnar al icónico Mr. Fantástico en la pantalla grande, lo que ha generado comentarios divididos entre los fans de la franquicia. Lejos de evadir la controversia, Pascal ha respondido con honestidad, reconociendo que las críticas lo afectaron y reafirmando su entrega total al proyecto.

“Fue realmente intimidante”, confesó el actor en una entrevista con Entertainment Weekly. “Creo que a veces lo externo te encuentra sin importar cuánto intentes protegerte de ello, y simplemente es parte del territorio”, agregó en conversación con AP News, según recogió el medio.

Aunque Pascal ha interpretado personajes memorables en producciones como Game of Thrones, Narcos, The Mandalorian y The Last of Us, admitió que esta experiencia fue distinta debido al profundo vínculo emocional que los fanáticos tienen con el universo Marvel. “Quizá mis nervios eran mayores, así que fui más sensible al amor que la gente tiene por historias como esta, porque sé que no existirían si no fuera por ese cariño”, explicó.

Pese a la presión, su compromiso con el personaje es absoluto. “Es muy importante para mí que se cumplan las expectativas”, dijo. “La única manera de lograrlo es entregar todo mi enfoque, mi corazón, mi cuerpo y mi alma, y eso es lo mejor que puedo hacer”.

Pascal es el tercer actor en dar vida a Reed Richards en el cine, tras Ioan Gruffudd (2005, 2007) y Miles Teller (2015). También se suma al recuerdo reciente del cameo de John Krasinski en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2022), que elevó aún más las expectativas en torno al personaje.

“Todos son retos porque quieres hacer feliz a la gente, en particular si es algo conocido y tiene expectativas claras”, declaró Pascal. “También resulta fundamental ser auténtico, para que pueda ser lo mejor posible para cualquier persona que decida sumarse a este viaje”.

Pascal no estará solo en esta misión. Lo acompañan Vanessa Kirby como Sue Storm (la Mujer Invisible), Joseph Quinn como Johnny Storm (la Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (la Mole). El director Matt Shakman ha subrayado que encontrar al elenco adecuado fue el mayor reto de la producción. “No solo era elegir al mejor Ben o Johnny, sino encontrar la mejor familia, la mejor pareja, los mejores hermanos y el mejor tío honorario”, afirmó. “Ha sido gratificante observar la increíble química que los cuatro han mostrado desde el primer día”.

La película se ambientará en una versión retrofuturista de los años 60, situada en un universo alternativo al principal del MCU. Esta elección estilística busca rendir homenaje a las raíces del cómic y diferenciarse de adaptaciones anteriores. Sin embargo, Marvel Studios ya adelantó que una escena postcréditos en Thunderbolts conectará directamente a Los 4 Fantásticos con el universo central del estudio, allanando el camino para su futura integración.

Además, la cinta incluirá a Julia Garner como Silver Surfer y a Ralph Ineson como Galactus. También se confirmó el regreso de Robert Downey Jr. en la piel del villano Doctor Doom en próximas entregas, reforzando la apuesta del estudio por convertir esta franquicia en uno de los nuevos ejes del MCU.

Con estreno previsto para el 24 de julio de 2025, Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos representa una nueva oportunidad para consolidar a la “primera familia de Marvel” como protagonistas dentro de un universo en constante expansión. Tras el cierre de sagas como Avengers y Guardians of the Galaxy, Marvel busca renovar su narrativa con rostros consolidados y un enfoque creativo renovado.

La expectativa es alta, pero Pascal parece dispuesto a asumir el desafío con entrega total. “Me apoyé en las personas que me rodeaban para mantenerme en la experiencia y superarla”, reconoció. “Cada vez que participé en proyectos como Game of Thrones, Narcos, Star Wars o The Last of Us, sentí que no podría superar lo intimidante que resultaba cada vez”.

Frente al escepticismo, el actor responde con determinación. Porque, para él, no se trata solo de interpretar a un superhéroe, sino de honrar a una generación de fans que espera ver brillar nuevamente a los Cuatro Fantásticos.