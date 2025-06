Película de los 80 predijo a Harry Potter: sorprendentes coincidencias que avivan el debate

Se trata de Young Sherlock Holmes (1985), conocida en Hispanoamérica como El secreto de la pirámide, una producción escrita por Chris Columbus y producida por Steven Spielberg que, casi cuatro décadas después, ha vuelto al centro del debate por su alarmante parecido con el universo de Harry Potter.

El regreso de esta cinta al foco público no se debe a un reestreno ni a un nuevo proyecto, sino a las crecientes comparaciones hechas por fanáticos que han detectado, con cada vez más detalle, paralelismos tan marcados que resulta difícil ignorarlos. ¿Coincidencia, inspiración o una semilla narrativa que floreció años después en la saga literaria más vendida del siglo XXI?

Young Sherlock Holmes narra la historia de cómo un joven Holmes (Nicholas Rowe) conoce a Watson (Alan Cox) y a su amiga Elizabeth Hardy (Sophie Ward) en la ficticia Academia Brompton. La ambientación: un colegio británico de estilo gótico, con techos altos, mesas comunales y profesores singulares. Una descripción que los fanáticos de Hogwarts podrían recitar con los ojos cerrados. “El paralelismo con el universo creado por Rowling es innegable”, opinan usuarios en Reddit y otros foros de cine.

El medio AV Club lo resume así: “Tres jóvenes estudiantes, dos chicos y una chica, se unen para resolver un misterio relacionado con las artes oscuras”. La dinámica recuerda demasiado a la formada por Harry, Ron y Hermione. Sherlock, como Harry, es brillante y solitario; Watson es el leal y torpe acompañante, y Elizabeth, aunque con menor participación activa, se convierte en la figura femenina clave. A eso se suman un antagonista rubio de modales altivos, al más puro estilo Draco Malfoy, un mentor barbudo con tintes extravagantes, y una biblioteca como epicentro de investigaciones clandestinas.

El guionista de Young Sherlock Holmes, Chris Columbus, no es un nombre ajeno al mundo mágico. Fue, precisamente, quien dirigió Harry Potter y la piedra filosofal (2001) y su secuela La cámara secreta. ¿Casualidad o señal?

Te puede interesar: Bianca Censori desata el caos en Nueva York ¿Qué hizo esta vez?

Te puede interesar: ¡Terror! Asesinan en vivo a tiktoker tras denunciar al Tren de Aragua y policías por corrupción

En una entrevista de época, Columbus no evadió la comparación. “En cierto sentido, es una especie de predecesora”, admitió. De hecho, según AV Club, las escenas de El secreto de la pirámide fueron utilizadas como referencia durante el proceso de casting de Harry Potter.

El vínculo, por tanto, va más allá de lo estético. Existe una continuidad creativa en el estilo, el tono y el tratamiento de la infancia, la amistad y lo sobrenatural.

A pesar de las coincidencias, Young Sherlock Holmes se mantiene más cercana al género detectivesco con tintes fantásticos que al universo de hechizos y criaturas mágicas de Harry Potter. En la cinta de 1985, lo “mágico” se manifiesta a través de rituales oscuros, alucinaciones inducidas y una estética egipcia, sin varitas ni encantamientos.

Aun así, su relevancia técnica fue revolucionaria: la película introdujo el primer personaje generado completamente por computadora, un caballero de vitral que cobra vida, desarrollado por un entonces desconocido John Lasseter, futuro fundador de Pixar. También fue pionera en incluir una escena poscréditos, algo que décadas más tarde se volvería común en franquicias como Marvel.

Más allá de Young Sherlock Holmes, J.K. Rowling ha admitido otras fuentes que inspiraron su obra. En una entrevista, la autora reconoció que el personaje de Wart, el aprendiz de The Sword in the Stone (1963), fue “el ancestro espiritual de Harry”. Del mismo modo, Las Crónicas de Narnia y su uso de portales mágicos también influyeron en su estructura narrativa.

Incluso Brazil (1985), la distopía visual de Terry Gilliam, marcó la estética del Ministerio de Magia. Curiosamente, Gilliam fue la primera opción de Rowling para dirigir La piedra filosofal, pero los estudios eligieron a Columbus por su experiencia en películas familiares.

Con todos estos elementos sobre la mesa, el debate persiste. Para algunos, se trata de homenajes inconscientes o recursos narrativos clásicos del imaginario británico. Para otros, las similitudes entre Harry Potter y Young Sherlock Holmes son demasiado evidentes para ignorarse.