Premios Oscar | Actores ignorados, tras décadas de talento, sin ni una nominación

Sin embargo, también existe una lista sorprendente de leyendas del cine que, pese a su talento, trayectoria y papeles inolvidables, jamás fueron nominadas a un Oscar competitivo. Un hecho que continúa generando indignación y debate entre críticos, fanáticos y expertos de la industria.

Desde íconos de Hollywood clásico hasta estrellas contemporáneas con carreras prolíficas, estas omisiones invitan a cuestionar la justicia y los criterios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Tal como recoge el portal Far Out, estos son los 10 actores más relevantes que, increíblemente, nunca recibieron una nominación al Oscar.

1. Jim Carrey

Aclamado tanto por su faceta cómica como dramática, Jim Carrey es uno de los grandes enigmas de los Oscar. Su impresionante actuación en The Truman Show: historia de una vida (1998) lo hizo merecedor del Globo de Oro, al igual que su papel en El lunático (1999). Además, brilló intensamente en Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004), considerado uno de los filmes más importantes del siglo XXI.

A pesar de estas interpretaciones, la Academia jamás lo consideró. El propio Carrey reflexionó sobre esto en una entrevista con Vanity Fair en 2019: “Hay mucho juego sucio en torno a los premios… Nunca he sido bueno en ese juego”.

2. Cameron Diaz

Durante los 90 y principios de los 2000, Cameron Diaz parecía destinada a una nominación al Oscar. Su brillante y arriesgado papel en ¿Quieres ser John Malkovich? (1999), así como sus colaboraciones con Oliver Stone, Martin Scorsese y Cameron Crowe, auguraban un futuro prometedor.

Sin embargo, el viraje hacia la comedia y el cine de acción, géneros históricamente subvalorados por la Academia, y su retiro temporal en 2014 le cerraron las puertas. Aunque su regreso en De vuelta a la acción (2025) ha generado expectativa, Far Out señala que solo el tiempo dirá si retoma el camino hacia el reconocimiento de la Academia.

3. Alan Rickman

Alan Rickman, fallecido en 2016, dejó una huella indeleble en el cine con personajes como Hans Gruber (Duro de matar, 1988) y Severus Snape en la saga Harry Potter. Sin embargo, también demostró un amplio rango actoral en filmes como Sentido y sensibilidad (1995), La magia del amor (1990), Michael Collins (1996) y Realmente amor (2003).

Far Out incluso destaca su trabajo en la comedia de ciencia ficción Héroes fuera de órbita (1999) como digno de reconocimiento, aunque la Academia rara vez valora este tipo de propuestas. Su ausencia sigue siendo inexplicable.

4. Donald Sutherland

Considerado por muchos como la omisión más absurda en la historia de los Oscar, Donald Sutherland falleció en 2024 sin haber sido nominado jamás en una categoría competitiva. En 2017 recibió un Oscar honorífico, pero su exclusión por películas como Gente corriente (1980) aún genera polémica.

El experto en premios Dave Karger declaró a Today, citado por Far Out: “Creo que la omisión de Donald Sutherland en ‘Mejor Actor’ por ‘Gente corriente’ es una de las más sorprendentes en la historia de las categorías de actuación… No entiendo cómo pudo suceder”.

5. John Goodman

John Goodman es un actor versátil que ha brillado tanto en televisión (Roseanne, Treme) como en cine, trabajando con directores como los hermanos Coen, Martin Scorsese y Robert Zemeckis. Sus papeles en El apostador (2014), Avenida Cloverfield 10 (2016) y El vuelo (2012) fueron ampliamente elogiados.

Sin embargo, su perfil como actor de reparto y su presencia intermitente entre televisión y cine han limitado su visibilidad ante la Academia, como señala Far Out.

6. Steve Buscemi

Con una carrera llena de personajes inolvidables, Steve Buscemi ha brillado en películas como Perros de la calle (1992), Fargo (1996) y Mundo fantasma (2001). También ha sido reconocido en televisión, con nominaciones al Emmy por Boardwalk Empire y Los Soprano.

A pesar de su legado, Far Out indica que sus papeles, frecuentemente excéntricos o en géneros menos apreciados, lo han mantenido fuera del radar de la Academia.

7. Kevin Bacon

Kevin Bacon ha sido parte de cintas admiradas por la Academia como Apolo 13 (1995), Río místico (2003) y Frost/Nixon (2008). Sin embargo, nunca ha sido nominado, ni siquiera por su aclamado papel en The Woodsman (2004), donde interpretó a un exconvicto intentando rehacer su vida.

En 2024, Bacon admitió que no asistía a los Oscar desde 1984: “Mi única vez en los Oscar fue cuando presenté el premio a Mejor Edición de Efectos Sonoros”, recordó.

8. Delroy Lindo

En 2020, Delroy Lindo protagonizó 5 sangres, de Spike Lee, generando amplias expectativas de nominación. Pero la Academia lo ignoró. “Me sentí profundamente decepcionado, francamente”, declaró a People, citado por Far Out.

Su trayectoria incluye títulos como Malcolm X (1992) y Los traficantes (1995), y pese a no rendirse, su exclusión se mantiene como una herida abierta.

9. Rita Hayworth

Rita Hayworth, apodada “La Diosa del Amor”, fue una estrella indiscutible del Hollywood dorado. Brilló en clásicos como Gilda (1946), La dama de Shanghái (1947) y Solo los ángeles tienen alas (1939), pero jamás fue nominada al Oscar.

Historiadores del cine sugieren que su imagen de símbolo sexual pudo haber opacado su talento ante los votantes. En 2016, su exmánager Budd Burton Moss intentó conseguirle un Oscar honorífico al cumplirse 100 años de su nacimiento, sin éxito.

10. Maureen O’Hara

Maureen O’Hara fue una de las actrices más influyentes de su época, con papeles memorables en El hombre tranquilo (1952) y ¡Qué verde era mi valle! (1941). Ambas películas fueron multipremiadas, pero ella nunca fue nominada.

En 2014, la Academia le otorgó un Oscar honorífico, siendo la segunda mujer, después de Myrna Loy, en recibirlo sin haber sido previamente nominada. O’Hara falleció al año siguiente, dejando una filmografía ejemplar y una pregunta sin respuesta: ¿por qué tanto talento fue ignorado?

El talento por sí solo no garantiza un lugar en la historia de los Oscar. Ya sea por decisiones de la industria, sesgos de género o género cinematográfico, o simples omisiones injustificadas, estos actores demuestran que la grandeza muchas veces trasciende los premios.