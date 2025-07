Estrella de ‘Los Soprano’, Joe Pantoliano, confiesa su batalla de 10 años contra la depresión

En una conversación íntima con Page Six, el intérprete de Ralph Cifaretto confesó haber atravesado más de una década sumido en una profunda lucha mental que casi le cuesta a su familia y su vida.

“Fui un desastre durante mucho tiempo”, reveló Pantoliano, de 72 años. El actor atribuye el origen de su trastorno a un trauma no resuelto de su infancia: “Fue a causa de un trauma infantil adolescente”, señaló. Según explicó, su madre también enfrentaba problemas mentales, lo que contribuyó a una “infancia disfuncional” que dejó huellas profundas en su desarrollo emocional.

Durante esos años oscuros, Pantoliano reconoció que intentó anestesiar el dolor con conductas autodestructivas: “Alcohol, lo que había disponible, mujeres, ya sabes. Comportamiento arriesgado, actuar primero y luego hacer preguntas”, admitió. Estas acciones, que él describe como parte de los “siete síntomas mortales”, lo alejaron de su esposa Nancy Sheppard y de sus hijos, quienes en algún momento consideraron expulsarlo de su vida.

Te puede interesar: ¡Imperdible! Nick Jonas revela las tensas conversaciones que salvaron a los Jonas Brothers

“Las únicas personas que se alegraban de verme no eran personas. Eran mis perros”, confesó con crudeza. Para él, sus mascotas fueron un ancla emocional que lo mantuvo con vida cuando la esperanza era apenas una chispa. “Era como Tinker Bell y la luz se estaba apagando”, comparó, haciendo alusión a cómo esa mínima chispa lo salvó del abismo.

Te puede interesar: Pamela Anderson y Liam Neeson reaccionan a rumores con química explosiva y besos en público

El punto de inflexión llegó en 2007, justo cuando Los Soprano llegó a su fin. Fue entonces cuando Pantoliano fue diagnosticado formalmente con depresión clínica. A partir de ese momento, inició un largo camino de recuperación que incluyó apoyo psiquiátrico y la participación en un programa de 12 pasos. “Con la ayuda de un buen psiquiatra y un programa que he estado practicando todos los días, estoy bien”, aseguró.

Incluso ha optado por métodos alternativos para mejorar su bienestar: “Un paseo ligero es más potente que 50 miligramos de Prozac”, comentó con humor, resaltando el poder transformador de los pequeños hábitos saludables.

Comprometido con visibilizar los trastornos mentales, el actor fundó en 2009 la organización No Kidding, Me Too!, dedicada a eliminar el estigma asociado a las enfermedades psicológicas. También escribió dos libros en los que detalla su experiencia con la depresión, su relación con la fama y los estragos de su pasado familiar.

Pantoliano, que también ha brillado en cintas como Los Goonies, Dos policías rebeldes y recientemente en la serie de HBO The Last of Us, no es solo un sobreviviente: es un activista que busca romper el silencio que aún rodea a la salud mental en Hollywood.

“Estoy aquí. Estoy mejor. Y quiero que otros sepan que también pueden estarlo”, concluyó, dejando claro que su historia no es de caída, sino de renacimiento.