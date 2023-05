Presentador llama “ardida” a Shakira tras su discurso en los Billboard

Daniel Bisogno, uno de los presentadores del programa de farándula mexicano Ventaneando arremetió contra el discurso de empoderamiento de las mujeres que se lanzó Shakira en la pasada gala Mujeres Latinas en la Música de Billboard, asegurando que la colombiana ya tiene harto a un montón de personas con la misma narrativa de las infidelidades y aseguró que es de lo único que la cantante sabe hablar. “Hemos escuchado eso mil veces…ya, ya bastante dijo con la canción y con lo que ha cobrado para seguir”.

Bisongo, uno de los críticos más duros de la farándula mexicana no se guardó absolutamente nada y ‘disparó’ con munición de grueso calibre en contra de Shakira. En pocas palabras, el presentador dijo que la artista “está ardida” con toda la situación de la separación con Piqué y que eso de decir ‘no importa si te pusieron el cuerno o no’ estuvo totalmente fuera de lugar.

La opinión del periodista no fue del agrado de sus dos compañeras panelistas Linet Puente y Rosario Murrieta, quienes recalcaron que estaba bien que la cantante llevara ese mensaje a millones de mujeres, pues hoy en día ya no hay tiempo para llorar si no para facturar.

Daniel, obviamente no estuvo de acuerdo y afirmó entonces que Shakira debería poner más atención a las deudas que tiene con Hacienda en España, ya que esas facturas sí son reales y tiene que pagarlas.

En definitiva, la opinión de Bisogno desató la polémica, pero además, sirvió para que muchos usuarios a favor de Shakira, destacaran la importancia de seguir hablando del empoderamiento femenino en la industria musical y en la sociedad en general. La crítica constructiva siempre es bienvenida, pero es importante recordar que el diálogo debe ser respetuoso y que las mujeres tienen derecho a hablar sobre las cosas que creen que son importantes.

Shakira es una de las mujeres más populares de todo el mundo y su último año ha sido reconocido por Billboard, quien la ha nombrado Mujer del Año, y dio un inspirador y empoderado discurso. Y es que en los últimos meses la colombiana se ha dedicado de lleno a su carrera musical tras su ruptura con Gerard Piqué, e incluso ha usado esta para inspirarse y lanzar algunas canciones como Monotonía, o BZRP Music Sessions 53, y parece que su popularidad no hace más que aumentar.