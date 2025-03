Robert Pattinson confiesa que duerme con cuchillos por culpa de una película de terror

La película de terror han llegado a afectarlo tanto que ha tenido que dormir armado con cuchillos por miedo a una invasión en su hogar. Lejos de ser una anécdota pasajera, la revelación expone una faceta vulnerable del actor británico, Robert Pattinson, quien, a pesar de estar vinculado actualmente a una producción de este género, admite que ya no puede soportar ver este tipo de cintas.

Durante una entrevista con la revista GQ junto al aclamado director Bong Joon Ho, con quien colabora en la cinta de ciencia ficción Mickey 17, Pattinson abordó su creciente sensibilidad frente al cine de terror: “Cuando era más joven veía muchas películas oscuras y pensaba: ‘Sí, esto es genial’. Ahora soy demasiado sensible. Es extraño, uno pensaría que sería al revés. A medida que te haces mayor, te asustan menos estas [películas]. Ya no puedo ver películas de terror”, comentó.

El director surcoreano especuló que este cambio podría tener relación con la paternidad reciente del actor, quien tuvo su primer hijo con la actriz Suki Waterhouse en marzo de 2024. Sin embargo, Pattinson aclaró que sus temores surgieron mucho antes de convertirse en padre. Para ejemplificarlo, narró una experiencia reciente en la que, tras ver una película de terror como parte de su preparación para una reunión con un director, el miedo lo invadió al punto de no poder dormir tranquilo en su propia casa.

“Seguí pensando que alguien estaba irrumpiendo en mi casa. Así que me senté en el sofá con dos cuchillos de cocina esperando a que entraran. Al final, me quedé dormido con los cuchillos prácticamente en el cuello. Probablemente solo era una ardilla”, relató entre risas, aunque dejando entrever que el temor fue real y profundo.

Aunque no reveló el título de la película que vio ni el nombre del director con quien se reunió, hay especulaciones en torno a que se trataba de Smile, dirigida por Parker Finn, con quien Pattinson trabaja actualmente en la producción del remake de Possession, el icónico filme de terror de Andrzej Żuławski. El actor se encuentra involucrado como productor a través de su compañía Icki Eneo Arlo, respaldada por Paramount. Aún no se ha confirmado si también protagonizará la nueva versión.

La apertura emocional de Pattinson no se limitó a su aversión actual al cine de terror. En entrevista con Vanity Fair, el actor compartió que estuvo cerca de abandonar su carrera debido al difícil panorama que enfrentaba la industria cinematográfica en los últimos años. “En los últimos años, en la industria cinematográfica, a partir de la COVID y luego de las huelgas, todo el mundo decía constantemente que el cine se estaba muriendo. Y de forma bastante convincente. Yo estaba literalmente desanimado. De hecho, empezó a ser un poco preocupante”, confesó.

Sin embargo, la situación dio un giro cuando vio películas recientes que reavivaron su entusiasmo. Entre ellas destaca The Brutalist, dirigida por su amigo Brady Corbet, la cual despertó en él una renovada pasión por el séptimo arte. “Parece que de repente hay una nueva horda de directores que también entusiasman al público. Todos los actores durante dos años decían: ‘¿Qué está pasando? No hay nada genial’. No digo que todo lo que salió no fuera genial, pero en realidad era muy de estudio. No sé qué estaba pasando realmente, pero ahora hay cosas realmente geniales en todas partes”, explicó.

Pattinson también reflexionó sobre los momentos en los que, en sus inicios, permitió que la inseguridad afectara sus decisiones profesionales. Recordó cómo en dos ocasiones no se presentó a audiciones por pensar que los papeles eran demasiado buenos para él. Con el tiempo, esta percepción cambió radicalmente: “Si crees que el papel es demasiado bueno, ese es precisamente el que deberías conseguir y por el que deberías luchar con todas tus fuerzas. Mientras más sientas que arruinarlo sería una catástrofe, más claro está que es el papel al que debes aspirar. Así que, sí, ahora uso esas inseguridades iniciales como combustible”, concluyó.

La carrera de Robert Pattinson, marcada por desafíos personales y profesionales, parece entrar en una nueva fase. Entre temores nocturnos, una renovada pasión por el cine y su incursión en el mundo de la producción, el actor reafirma su lugar como una de las figuras más complejas y fascinantes de Hollywood.