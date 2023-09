Schwarzenegger revela que estuvo a punto de morir: 'Me atravesaron el corazón por error'

El actor de 76 años que dio vida al icónico personaje de Terminator reveló en una reciente entrevista que estuvo a punto de perder la vida en 2018, luego de ser sometido a una operación de corazón abierto que se complicó debido a un error de los cirujanos que le produjo una hemorragia interna.

En el imaginario colectivo, la figura de Arnold Schwarzenegger siempre ha estado asociado a la fortaleza, al coraje y de cierto modo, a la invencibilidad gracias a su fornido cuerpo de fisiculturista y a los papeles que desarrolló en la industria de Hollywood como Conan el Bárbaro, Terminator, Depredador, personajes que se enfrentaron a mil peligros saliendo siempre airosos. Sin embargo, en la vida real, las cosas son muy distintas y Arnold ha tenido que ponerle el pecho a situaciones muy complejas que incluso han podido costarle la vida.

El exgobernador y exculturista ha confesado durante una entrevista en 'The Pump Club', que en el 2018 estuvo a punto de perder la vida en el quirófano en momentos en que se sometía a una cirugía de corazón.

Por aquella época, Arnold se realizaba su tercera intervención para tratar sus problemas de corazón. La operación cardíaca, que era a corazón abierto, se complicó después de que los doctores le cambiasen una válvula de dicho órgano vital y lo cerca que entonces estuvo de no salir con vida del quirófano.

"Yo estaba realmente dolorido, y de repente me desperté y el médico estaba de pie frente a mí. Fue entonces cuando me dijo: 'Lo siento mucho, pero aunque habíamos planeado una cirugía no invasiva, cometimos un error y atravesamos una pared del corazón'", ha recordado el protagonista de la saga de Terminator.

"Hubo una hemorragia interna, y tuvimos que abrirte para salvar tu vida''", continuó el médico, algo en lo que ahora Schwarzenegger piensa con mucha frecuencia: "La conclusión es que no se puede hacer retroceder el tiempo. Estaba en mitad de un desastre... Así que la cuestión era: '¿Cómo salgo de esta? Tengo que cambiar de marcha'".

Este error tuvo consecuencias ya que, más allá del importante susto, lo que vino después no fue sencillo. El actor tuvo que enfrentarse a una recuperación complicada en la que incluso tuvo que contar los pasos diarios como reto.

Schwarzenegger desveló que se puso en contacto con sus amigos para que le animaran a contar los pasos que daba cada día. Empezó con diez y fue progresando desde ese punto. Su objetivo era "salir lo más rápido posible" del hospital para poder preparar con garantías 'Terminator 6', película en la que empezó a trabajar tres meses después de la intervención. Se motivó gracias a su "actitud positiva" y a los ánimos de sus amigos. La película 'Terminator 6' se estrenó el 1 de noviembre de 2019.

*Con información de www.20minutos.es*