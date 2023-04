'Sufrió un derrame cerebral' | Revelan la emergencia médica que sufrió Jamie Foxx

La hija del actor Jamie Foxx, dijo la semana pasada que su padre había sufrido una "complicación médica", mientras se encontraba en Georgia en la filmación de una nueva película de Netflix. El actor tuvo que ser hospitalizado de emergencia, lo que provocó una avalancha de especulaciones en los medios y las redes sociales sobre la "verdadera" razón que lo llevó a ser hospitalizado.

Días después que Corinne Foxx, hija del actor anunciara en su Instagram que su padre había sido hospitalizado, finalmente se conoció la causa por la que tuvo que recibir atención médica de urgencia. Y es que fuentes cercanas a la familia revelaron que el ingreso del actor se debió a una hemorragia cerebral, que fue descubierta cuando Foxx visitó a un médico tras sufrir un fuerte dolor de cabeza. Los médicos creen que el sangrado fue mínimo y se espera que el actor se recupere por completo, explicó la fuente.

Los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades enumeran las cinco causas más comunes de hemorragia intracerebral, que incluyen traumatismo craneoencefálico, presión arterial alta, angiografía amiloide, aneurismas y anomalías vasculares.

Si bien se desconoce la causa de la hemorragia cerebral de Jamie Foxx, las fuentes señalaron que es poco probable que su condición esté relacionada con alguna de las cinco causas.

No fue hasta ayer, que su hija actualizó el estado del actor revelando que presuntamente había sufrido un derrame cerebral, teniendo complicaciones durante su intervención en el hospital, aunque su evolución y estado permanecen estando privados.

El actor ha permanecido en Atlanta, Georgia debido a la filmación de la película de Netflix "Back in Action" donde participa, sin embargo, CNN informó que el incidente médico no ocurrió en el set y que Foxx no fue transportado en un vehículo de emergencia al hospital.

Otra fuente, cercana a la producción de la película, le dijo a CNN que la filmación “está actualmente en marcha y se espera que finalice la próxima semana”.

Esta fuente no dio detalles sobre si Foxx todavía tiene escenas para grabar o si regresaría al set.