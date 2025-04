Superhéroes de Marvel que casi fueron interpretados por estas grandes estrellas de Hollywood

Sin embargo, algunos de los nombres más grandes de Hollywood casi se unieron a esta franquicia, pero por diversas razones, nunca lo hicieron. Estas son las historias de los actores que estuvieron a punto de convertirse en superhéroes del UCM, pero que finalmente no llegaron a interpretar esos papeles.

1. Tom Cruise: El Iron Man perdido

En los primeros días del desarrollo de Iron Man (2008), Tom Cruise era uno de los principales candidatos para interpretar a Tony Stark. El actor de Top Gun y Misión Imposible estuvo muy cerca de convertirse en el genio millonario detrás de la armadura de Iron Man. Sin embargo, la razón por la que no se concretó su participación fue principalmente económica. Según el libro MCU: El Reinado de Marvel Studios, Cruise pedía un salario mucho más alto del que el estudio estaba dispuesto a pagar en esos tiempos, dado que la franquicia aún no estaba consolidada. “El precio que pedía Cruise era más de lo que incluso un estudio rentable como Fox estaba dispuesto a arriesgar por una propiedad de superhéroes sin probar”, mencionan los autores. Además, el propio Cruise admitió que su deseo de ser productor ejecutivo y su visión diferente sobre la historia de Iron Man también fueron factores decisivos para que no aceptara el papel.

2. Emily Blunt: La Viuda Negra que no fue

Emily Blunt estuvo muy cerca de convertirse en la icónica Viuda Negra de Marvel, el papel que finalmente recayó en Scarlett Johansson. En 2009, Blunt fue una de las principales candidatas para interpretar a Natasha Romanoff en Iron Man 2. Sin embargo, un conflicto de contrato con 20th Century Fox, que la obligaba a participar en Los viajes de Gulliver (2010), le impidió aceptar la oferta de Marvel. En una entrevista con Howard Stern, Blunt expresó su frustración: “No quería hacer Los viajes de Gulliver, me dolió mucho que no hubiera sucedido en primer lugar”. A pesar de su frustración, Blunt admitió que estaba muy emocionada por el papel: “Me obsesioné con Iron Man y quería trabajar con Robert Downey Jr.”. Finalmente, Blunt no pudo aceptar el papel, y Scarlett Johansson asumió el desafío de ser la Viuda Negra, un rol que la consolidó en el UCM.

3. Jason Momoa: Drax que pudo ser Aquaman

Jason Momoa, el famoso Aquaman del Universo Extendido de DC, estuvo cerca de unirse al UCM en el papel de Drax el Destructor en Guardianes de la Galaxia (2014). Sin embargo, el actor hawaiano decidió rechazar la oferta debido a que sentía que el personaje era demasiado similar a otros papeles que ya había interpretado, especialmente Khal Drogo en Game of Thrones. Momoa explicó en una entrevista con The Hollywood Reporter: “No quería ser encasillado en el mismo tipo de personaje, sin mucho diálogo y que solo luciera intimidante”. Además, el actor mencionó que las largas sesiones de maquillaje también fueron un factor que lo hizo dudar, ya que, en el caso de Dave Bautista, quien interpretó a Drax, el proceso de maquillaje tomaba hasta cinco horas diarias. Así, Momoa optó por rechazar el papel y, más tarde, se convertiría en Aquaman, un personaje que se ha ganado el cariño de los fanáticos.

4. John Krasinski: Capitán América a un paso

John Krasinski, conocido por su papel en The Office, también estuvo muy cerca de interpretar al Capitán América en Capitán América: El primer vengador (2011). Krasinski audicionó para el papel, y en una entrevista en The Ellen DeGeneres Show, relató que incluso se probó el traje del superhéroe. Sin embargo, cuando vio a Chris Hemsworth vestido como Thor, el actor se dio cuenta de que no podría competir con el físico de Hemsworth y decidió abandonar la audición. “Chris Hemsworth pasó y me dijo: ‘Te ves bien, amigo’. Y yo le dije: ‘No. ¿Sabes qué? No pasa nada. No tenemos que hacer esto’”, recordó con humor Krasinski. A pesar de que en esa audición no consiguió el papel, el rol de Steve Rogers terminó en manos de Chris Evans, quien se convirtió en el Capitán América que conocemos.

5. Timothée Chalamet: El Spider-Man que no fue

Timothée Chalamet, uno de los actores jóvenes más prometedores de Hollywood, también estuvo a punto de convertirse en Spider-Man. Durante las audiciones para Spider-Man: Homecoming (2017), Chalamet fue considerado para el papel de Peter Parker, pero su experiencia en la audición no fue la mejor. En una entrevista, Chalamet confesó que entró en pánico durante su prueba: “Leí dos veces y salí sudando, presa del pánico”. Aunque intentó regresar para una segunda audición, su agente le sugirió que no lo hiciera. La elección de Marvel finalmente recayó en Tom Holland, quien fue seleccionado gracias a sus habilidades en danza y gimnasia, que le dieron una ventaja durante las pruebas de pantalla.