Sydney Sweeney lanza jabón hecho con su propia agua de baño

La colaboración con la marca de cuidado personal Dr. Squatch promete convertirse en uno de los productos más comentados del año. La actriz Sydney Sweeney, de 27 años, presentó la iniciativa el 29 de mayo a través de una publicación en Instagram, en la que explicó el origen de la idea: “Seguían preguntando sobre mi agua de baño después del anuncio de @drsquatch… así que la guardamos”.

La propuesta, denominada Sydney’s Bathwater Bliss, se venderá exclusivamente en el sitio web de Dr. Squatch a partir del 6 de junio de 2025. Se trata de un jabón exfoliante elaborado con arena, extracto de corteza de pino y una porción del agua de baño real de Sweeney, utilizada durante el rodaje de un anuncio anterior para la marca.

Lejos de tomarse a mal los comentarios obsesivos sobre su escena en la bañera, Sweeney optó por llevar la broma más allá: “Cuando tus fanáticos comienzan a pedir tu agua de baño, puedes ignorarlo o convertirlo en una barra de jabón Dr. Squatch”, declaró la actriz en el comunicado oficial.

El resultado fue un producto de edición limitada de 5.000 unidades, que promete una experiencia aromática “que te transporta al bosque, así como a la bañera real de Sweeney”. Según la marca, el jabón combina fragancias de pino, abeto Douglas y musgo terroso, una mezcla que busca evocar naturaleza y sensualidad sin perder el humor.

Para los fanáticos más devotos (o simplemente más rápidos), la marca también ofrecerá un sorteo exclusivo: cien personas tendrán la oportunidad de ganar una barra del jabón antes de su lanzamiento.

Aunque la idea puede parecer una excentricidad sin sentido, Sweeney aseguró que detrás del experimento hay un objetivo concreto: “Espero que esto ayude a los chicos a despertar a las realidades de los productos convencionales de cuidado personal y los empuje hacia lo natural”.

Es decir, el jabón no es solo una estrategia para generar ruido, aunque lo ha logrado con éxito, sino también un intento de visibilizar los problemas con los productos comerciales tradicionales y acercar al público masculino a alternativas más saludables y naturales.

La campaña de Sweeney ha despertado inevitablemente comparaciones con otro famoso, y polémico, producto: la vela con aroma a vagina que Gwyneth Paltrow lanzó a través de su marca Goop.

Durante la Mindvalley Manifesting Summit 2025 en Los Ángeles, la ganadora del Oscar explicó cómo nació esa vela de 75 dólares, titulada “This Smells Like My Vagina”: “Ese producto es fascinante. Estábamos jugando con diferentes aromas un día, y olí algo y dije: ‘Oh, eso huele como… ya sabes’”.

Lo que comenzó como una broma espontánea con el perfumista Douglas Little, se convirtió en un fenómeno de ventas con un trasfondo reivindicativo: “Me encantó esta idea tipo punk rock: ‘Somos hermosas, somos increíbles, y que se jodan todos’”. La vela, que ya no se encuentra disponible en el sitio de Goop, se revende actualmente en línea por hasta 400 dólares.

Como era de esperarse, las reacciones al anuncio de Sydney Sweeney han sido mixtas. Mientras algunos fans lo celebran como una genialidad creativa, otros se muestran más escépticos: “Te amo Sydney, pero creo que aquí es donde trazo la línea”, comentó un seguidor en redes. “Mierda tipo Gwyneth Paltrow. Aunque voy a comprar una para el regalo de cumpleaños de mi amigo”, bromeó otro. “Lo que sea que haga que los hombres se bañen”, apuntó con ironía un usuario.

La mezcla entre humor, provocación y crítica social parece ser parte esencial de este tipo de campañas virales, que juegan en la delgada línea entre el absurdo y el empoderamiento.