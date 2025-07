Wendy Guevara alerta sobre posible filtración de sus videos íntimos

Wendy Guevara vive momentos de tensión y vulnerabilidad tras revelar públicamente que fue víctima de un asalto en el que le robaron su teléfono celular, dispositivo que contenía material íntimo y sensible. La ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México alzó la voz este miércoles en medio de su regreso a la Ciudad de México, advirtiendo que su privacidad fue severamente comprometida.

“Violaron mi privacidad. Pero no me da pena; si sale por ahí, disfruten”, dijo Wendy en una declaración que mezcla valentía y resignación, luego de explicar que los ladrones, a quienes describió como “gente mala que no se tienta el corazón”, tienen acceso a su galería de imágenes.

El incidente ocurrió el pasado 1 de julio mientras se desplazaba por carretera. La influencer y conductora pasó varios días en León, su ciudad natal, visitando a su familia y recuperándose emocionalmente del hecho. Durante ese tiempo, tomó medidas para resguardar su seguridad personal, evitando revelar su ubicación y optando por mantener un perfil bajo.

Su retorno a la capital coincidió con su participación como conductora en la nueva temporada del reality La Casa de los Famosos México, que se estrena el domingo 27 de julio. Consciente del riesgo que implica ser figura pública y del valor mediático de sus archivos personales, Guevara decidió reforzar su protección: se mueve ahora por la ciudad acompañada de un equipo de seguridad profesional.

“Eso lo hacemos muchos”, comentó al referirse al tipo de material privado que almacena en su celular, señalando que no es la única persona que conserva videos íntimos en sus dispositivos. Sin embargo, destacó que, en su caso, lo grave es que fue víctima de un crimen que le quitó el control sobre su propia intimidad.

El caso de Wendy Guevara pone sobre la mesa una conversación urgente sobre los derechos digitales, la privacidad y los peligros que enfrentan las figuras públicas, especialmente mujeres y personas trans, al convertirse en blanco de ataques con fines de extorsión o escarnio público.

Por ahora, Wendy ha optado por mantenerse firme y seguir adelante con su carrera, aun bajo la amenaza latente de una posible filtración. Pero su mensaje es claro: no permitirá que la violencia digital apague su autenticidad. “No me da pena; si sale por ahí, disfruten”, Wendy Guevara

La situación genera un llamado de atención a las autoridades sobre la necesidad de una legislación más firme frente al robo y difusión de contenido íntimo sin consentimiento, así como mayor respaldo institucional para víctimas de estos delitos.

Wendy Guevara se convirtió en una figura clave del entretenimiento en México desde que saltó a la fama en 2017 con el viral “Las perdidas”, uno de los primeros videos que visibilizó con humor la vivencia de mujeres trans en redes sociales. Desde entonces, su carrera no ha parado de crecer: además de influencer, ha sido actriz, cantante y conductora.

Su participación en La Casa de los Famosos México no solo le dio el triunfo, sino que consolidó su lugar como referente de diversidad en los medios. Su autenticidad, carisma y valentía la han hecho ganarse el cariño del público, y ahora, ante esta crisis de privacidad, Wendy demuestra que sigue enfrentando las adversidades con la frente en alto, convirtiendo su dolor en una oportunidad para hablar de los derechos a la intimidad, la seguridad digital y el respeto por la vida privada de las personas trans.