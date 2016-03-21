"Zootopia" se mantiene al tope de la taquilla norteamericana

"Zootopia" se mantuvo al tope de la taquilla norteamericana durante este fin de semana, sumando 38 millones de dólares a los más de 200 millones recaudados desde su estreno, según cifras preliminares de la industria.

En su fin de semana de estreno, la película animada de Disney sobre la coneja policía Judy Hopps, que trabaja junto a un zorro para resolver un crimen en el reino animal Zootopia, había superado el éxito de Disney de 2013 "Frozen" y recaudó un total de 201,8 millones de dólares en las tres semanas que lleva en los cines.

"The Divergent Series: Allegiant" (Divergente la serie: Leal), la última de una serie de películas basadas en las novelas de acción y aventura de la autora estadounidense Veronica Roth, recibió críticas poco entusiastas y recaudó 29,1 millones de dólares en su fin de semana de estreno, entre este viernes y el domingo 20 de marzo.

"Los milagros del cielo" ("Miracles from Heaven"), otro estreno, quedó en tercera posición de la taquilla de Estados Unidos y Canadá.

Este drama sobre una niña que sufre una enfermedad digestiva rara y que es curada milagrosamente, logró ventas por 15 millones de dólares, relegando la cinta de terror "10 Cloverfield Lane" (comercializada en Latinoamérica como "Avenida Cloverfield 10" y en España como "Calle Cloverfield 10") al cuarto puesto (12,5 millones de dólares).

La sensación de superhéroes "Deadpool", un "spin-off" de la franquicia Marvel, continuó su lenta caída hacia el quinto puesto de la taquillo con 8 millones recaudados.