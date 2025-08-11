Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometen

La modelo española anunció la pedida de mano con una emotiva publicación en redes sociales, luciendo un anillo espectacular de diamantes que ha cautivado a sus seguidores.

Ciudad de Panamá/Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han sellado su historia de amor con un compromiso que ha emocionado al mundo. La modelo española sorprendió este lunes al anunciar en Instagram que la estrella portuguesa le pidió matrimonio, compartiendo una imagen donde ambos entrelazan sus manos y ella luce un anillo de compromiso.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Georgina en la publicación, acompañada de un emoji de corazón, recibiendo miles de comentarios y felicitaciones de seguidores y celebridades.

El anillo, descrito por expertos joyeros como una pieza de ensueño, tendría entre 20 y 25 quilates, con un diamante ovalado en el centro y un engaste de platino rodeado de gemas adicionales. Su valor estimado podría superar varios millones de euros, según medios especializados.

La pareja se conoció en 2016 en una tienda Gucci en Madrid, donde Georgina trabajaba como dependienta. Desde entonces, han construido una vida juntos marcada por viajes, proyectos y una numerosa familia: sus hijas Alana Martina y Bella Esmeralda, los mellizos Eva y Mateo y Cristiano Jr., el hijo mayor del futbolista. En 2022, enfrentaron el dolor de perder al hermano gemelo de Bella al nacer, un episodio que, según ambos, fortaleció aún más su unión.

El compromiso ha acaparado titulares y se ha convertido en tendencia global. Fanáticos de todo el mundo han llenado las redes con mensajes de apoyo, augurando una boda que promete ser uno de los eventos más mediáticos de los últimos años.

Con este paso, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se preparan para iniciar un nuevo capítulo en su historia.