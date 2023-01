Almanaque Pintoresco de Bristol se vuelve digital, descárgalo aquí

Ciudad de Panamá/Otras de las tradiciones latinoamericanas que podemos decir que cambió con la pandemia es la espera todos los años del Almanaque Pintoresco de Bristol, que por primera vez no circuló en el 2021, luego de 188 años y ahora reaparece en formato digital.

Este manual que sirve de brújula para la vida de millones de personas en América Latina se repartía en diferentes puntos, sobre todo en supermercados y farmacias, de manera gratuita en muchos y en otros se vendía a un precio simbólico ya que generalmente era menos de un dólar.

La última edición en papel que circuló del almanaque es la del 2020, que se hizo en el 2019.

Una historia de varios siglos

De acuerdo con la Wikipedia el Almanaque de Bristol cuyo nombre real es Almanaque Pintoresco de Bristol, es una publicación de la empresa Lanman & Kemp-Barclay & Co. Inc., ubicada en New Jersey, Estados Unidos para promocionar sus productos de jabonería y perfumería.

Fue publicado inicialmente por el químico y farmacéutico Cyrenius Chapin Bristol, cuya imagen aún ilustra la portada, para promocionar su jarabe tónico de zarzaparrilla y divulgar consejos.

Es decir, dar un valor agregado a su clientela generando una serie de contenido de utilidad para la cultura general.

En 1856 fue adquirido por Lanman & Kemp-Barclay quienes a finales del siglo XIX empieza a emitir ediciones para la península ibérica y para los países iberoamericanos, en donde pronto se convirtió en objeto de consulta popular para orientar decisiones tales como el momento propicio para la siembra, el mejor día para salir de pesca, hasta la fecha más adecuada para cortarse el cabello.

Nueva versión digital

La versión digital del almanaque sigue ofreciendo información útil para sus usuarios. La publicación detallaba datos astronómicos para cada mes incluyendo fechas de eclipses, inicio de las estaciones, recomendaciones para la pesca y predicciones climáticas de mareas que la publicación asegura son calculadas especialmente para cada país.

También se incluyen fechas religiosas cristianas y cómputos eclesiásticos como las fiestas móviles y el santoral para cada día del año.

Hace referenia a información astrológica y detalles de horóscopo y no dejó por fuera chistes, frases célebres, curiosidades y una comedia gráfica en varios cuadros.

Además, la versión digital nos regala anuncios de página entera y a todo color.

Documento Descargue Almanaque de Bristol aquí Consúltalo

Hasta en la literatura

Es tan famoso en la cultura de la región que hasta en la literatura encontramos alusiones al almanaque de Bristol. En varias novelas del premio Nobel Gabriel García Márquez es mencionado por sus personajes como en La hojarasca y en El amor en los tiempos del cólera, así como en sus memorias Vivir para contarla.

También el historiador y ensayista colombiano Germán Arciniegas afirma que el almanaque de Bristol tuvo en él una profunda influencia en un artículo publicado en 1969 en el diario El Tiempo en el que afirma:

“Mi curiosidad literaria, como la de casi todos los de mi generación, no nació de haber caído en mis manos ni Homero ni Cervantes ni Virgilio, sino el almanaque de Bristol”.

Arciniegas contaba en este escrito que su padre, campesino, "también creía en el Almanaque de Bristol, único que acertaba en las predicciones de las lluvias".

"Él desconfiaba de nuestros astrónomos locales y yo de mis maestros de literatura. El Almanaque me dio las claves de Góngora, Lope, Calderón...", continuaba el escrito.

