Daniel Radcliffe casi pierde el papel de Harry Potter por una decisión familiar

Detrás de su icónica elección hubo tensiones, dudas y obstáculos inesperados que casi cambian la historia del cine.

En el año 2000, Warner Bros. lanzó una intensa búsqueda para encontrar al niño que interpretaría a Harry en la adaptación de la saga de J.K. Rowling. Entre cientos de audiciones, Chris Columbus, el director del primer filme, junto a la directora de casting Janet Hirshenson y el productor David Heyman, tuvieron que tomar una de las decisiones más importantes de sus carreras.

Según reveló Hirshenson a The Huffington Post, la elección estuvo muy reñida. “Había dos. Chris inmediatamente le dio el visto bueno a Daniel, pero hubo un par de personas que dijeron: ‘Hmm. Ese otro chico es interesante’. Así que pensamos, Vamos a consultarlo con la almohada. Volveremos y veremos esto de nuevo”, recordó.

Finalmente, Radcliffe ganó la batalla. “El otro chico era genial y muy vulnerable, y tenía un aspecto muy similar a Harry, pero además de eso, Harry también se iba a convertir en un niño muy poderoso. Y Daniel tenía ambas cualidades. Era muy vulnerable, pero el otro chico… era como si no tuviera la determinación que tiene Daniel, por decirlo de alguna manera”, explicó Hirshenson.

Chris Columbus confesó que su primer encuentro con Radcliffe fue casi casual. Mientras estaba en Londres, vio una miniserie de la BBC. “Estaba en Londres, tarde en la noche, viendo la BBC, y había una miniserie de David Copperfield. Daniel Radcliffe aparecía en ella por dos o tres escenas. Pero pensé: ‘Ese es Harry Potter’”, relató a The Hollywood Reporter.

Pero la euforia inicial se encontró con un muro: los padres de Radcliffe no querían que su hijo se involucrara en un proyecto de semejante magnitud. “Le pedí a la directora de casting que lo llamara y ella me dijo: No lo vas a conseguir. Sus padres están en la industria. No tienen ningún deseo de que haga esto. Olvídalo”, comentó Columbus.

La intervención de David Heyman fue crucial. En un movimiento casi cinematográfico, Heyman se acercó a los padres de Daniel durante el intermedio de una obra de teatro. Gracias a su “estilo encantador habitual”, logró convencerlos para asistir a una reunión. “Y ese fue el fin de la discusión”, celebró Columbus.

Aunque el nombre de Radcliffe comenzó a imponerse, el estudio aún consideraba otras opciones, incluyendo a Tom Felton, quien finalmente interpretaría a Draco Malfoy. “Tom era un gran actor también, así que pensamos, Teñimos su cabello, le ponemos una cicatriz, le damos los anteojos y veamos. Hizo una gran lectura como Harry Potter, pero el problema es que puedes notar cuando a un niño de 11 o 12 años le han teñido el pelo. Y él era tan bueno como Malfoy que simplemente no podía dejar pasar eso”, explicó Columbus.

El visto bueno definitivo llegó cuando J.K. Rowling conoció a Daniel. “Recuerdo que ella dijo: Es el Harry Potter perfecto”, afirmó Columbus. Ese respaldo, sumado al entusiasmo de Columbus y Heyman, selló la elección: “Tener una colaboradora que apoyaba mi visión me dio mucha confianza y me ayudó a limitar mi ansiedad y tensión sobre hacer esta película”, añadió.

Dos días después, el anuncio fue oficial en Londres. El fenómeno Harry Potter comenzaba. El éxito de la saga trajo consigo desafíos enormes para Radcliffe. Desde los 11 años, vivió bajo la presión mediática y la sombra del personaje que lo lanzó al estrellato. En entrevista con The Atlantic, recordó la constante preocupación que rodeaba su juventud: “Desde el principio había un tambor constante que decía: ¿Van a terminar todos arruinados por esto?”.

También rememoró un comentario que le hizo John Boorman, director de The Tailor of Panama: “Dijo: Creo que es un destino terrible para un niño de diez años. Siempre va a ser Harry Potter, quiero decir, qué perspectiva”.

Sin embargo, Radcliffe no se dejó intimidar. “Mirando hacia atrás, estoy bastante impresionado con mi reacción a los 13 o 14 años. Para realmente, en mi interior, estar diciendo: voy a demostrar que están equivocados”, afirmó.

Un viaje promocional a Japón, mientras presentaba la segunda película de la saga, le hizo comprender la verdadera magnitud de su fama. A partir de ese momento, su desafío fue construir una carrera más allá del icónico personaje, algo que, dos décadas después, ha logrado con creces.