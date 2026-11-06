Delany Precilla vivió una sorpresa al encontrarse con Messi durante un partido de su hijo

El encuentro ocurrió durante el partido entre Doral Soccer Club e Inter Miami U7 , en el que participaba el pequeño Zion McDonald.

La modelo y creadora de contenido panameña Delany Precilla compartió en redes sociales un momento inesperado que vivió durante un partido de fútbol de su hijo: coincidió en el mismo lugar con el astro argentino Lionel Messi, quien también había acudido a ver jugar a su pequeño.

Precilla, quien reside en Miami, Estados Unidos, junto a su esposo, el modelo, empresario y creador de contenido Paul McDonald, publicó un video en el que se observa a Messi sentado debajo de una carpa, atento al partido de su hijo.

"Yo viendo a mi hijo jugar y @leomessi al suyo. ⚽️♥️", escribió Delany al acompañar las imágenes.

El encuentro ocurrió durante el partido entre Doral Soccer Club e Inter Miami U7, en el que participaba el pequeño Zion McDonald. El marcador final fue un empate 4-4.

La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores y figuras del entretenimiento. Uno de los comentarios fue el de Beta Mejía, quien escribió: "🥹🥹😍😍 conocí la envidia".

Delany también reaccionó al alcance del momento y comentó: "Las cosas que hace el fútbol 😍".

Por su parte, Paul McDonald dejó un mensaje que llamó la atención: "Dos zurdos mágicos 🪄".

La coincidencia convirtió una jornada familiar de fútbol en una experiencia especial para la familia McDonald Precilla, que pudo compartir espacio con uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.

Lionel Messi, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, también comparte esta faceta familiar en Miami, donde reside desde su llegada al Inter Miami en 2023. El argentino suele acompañar a sus hijos en sus actividades deportivas, como ocurrió en esta ocasión, cuando coincidió con la familia McDonald Precilla durante el encuentro de fútbol infantil.