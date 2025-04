Detectan señal de vida en planeta ubicado a 120 años luz: ¿Confirma que no estamos solos?

Un equipo internacional de astrónomos anunció el hallazgo de lo que consideran una de las señales más prometedoras de vida extraterrestre detectadas hasta ahora, localizada en el planeta K2-18b, situado a 120 años luz de distancia.

Durante una conferencia de prensa citada por The New York Times, los investigadores revelaron que el análisis detallado de la atmósfera de K2-18b muestra la presencia de una molécula que, en la Tierra, solo es producida por organismos vivos, como las algas marinas. Este hallazgo ha generado gran expectación en la comunidad científica.

Aunque el descubrimiento es revolucionario, los expertos insisten en mantener la cautela. Nikku Madhusudhan, astrónomo de la Universidad de Cambridge y líder del estudio, comentó: “A nadie le interesa afirmar prematuramente que hemos detectado vida”.

Aun así, Madhusudhan subrayó la magnitud del momento: “Este es un momento revolucionario. Es la primera vez que la humanidad observa posibles biofirmas en un planeta habitable”, destacó.

En declaraciones para la BBC, el astrónomo también ofreció una perspectiva sobre los próximos pasos: “Esta es la evidencia más sólida hasta la fecha de que posiblemente exista vida ahí fuera. Puedo afirmar con realismo que podremos confirmar esta señal en uno o dos años”.

La confirmación de vida en K2-18b tendría consecuencias trascendentales para la ciencia y la humanidad. Como explicó el Dr. Madhusudhan: “Si confirmamos que hay vida en K2-18b, debería confirmarse que la vida es muy común en la galaxia. Si hay un ejemplo, y siendo el universo infinito, existe la posibilidad de que haya vida en muchos más planetas”.

Sin embargo, no todos en la comunidad científica están dispuestos a lanzar las campanas al vuelo todavía. Christopher Glein, científico del Instituto de Investigación del Suroeste, advirtió en declaraciones al New York Times: “A menos que veamos a ET saludándonos, no va a ser una prueba irrefutable”.

Esta no es la primera vez que el planeta K2-18b capta la atención de los expertos. En 2023, datos obtenidos por el Telescopio Espacial James Webb de la NASA revelaron la presencia de moléculas que contienen carbono, como metano y dióxido de carbono, en su atmósfera.

Estos hallazgos respaldaron la teoría de que K2-18b podría ser un planeta hiceano: un tipo de exoplaneta caracterizado por una atmósfera rica en hidrógeno y una superficie cubierta de océano. Los planetas hiceanos (nombre que combina “hidrógeno” y “océano”) son considerados candidatos ideales para albergar vida.

En aquel entonces, el propio Madhusudhan ya había señalado: “Nuestro objetivo final es identificar vida en un exoplaneta habitable, lo que transformaría nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. Nuestros hallazgos representan un paso prometedor hacia una comprensión más profunda de los mundos hyceanos en esta búsqueda”.

Este avance se suma a una semana vibrante para la exploración espacial, en la que figuras como Katy Perry y Gayle King participaron en un vuelo histórico exclusivamente femenino de Blue Origin. Aunque los viajes turísticos espaciales continúan capturando la imaginación popular, los nuevos descubrimientos científicos como el de K2-18b recuerdan que el verdadero cambio de paradigma podría estar esperándonos a años luz de distancia.