Día Mundial de la Fotografía: Conozca el motivo de la celebración cada 19 de agosto

El suceso conmemora la presentación de la fotografía en 1839 y destaca el impacto visual y documental de la fotografía en la historia.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Fotografía, una fecha que rinde homenaje a un momento histórico ocurrido el 19 de agosto de 1839, cuando el francés Louis Daguerre presentó el retrato ante la Academia de Ciencias de Francia, marcando el nacimiento formal del medio fotográfico.

Ese mismo día, el gobierno francés adquirió y liberó la patente, permitiendo que esta revolucionaria técnica estuviera disponible para todo el mundo.

Este recuerdo se ha convertido en una jornada global gracias al impulso del fotógrafo australiano Korske Ara, quien desde 2009 promovió la celebración del 'World Photography Day', fortaleciendo su difusión a escala internacional.

La fotografía ha trascendido desde el arte técnico hasta convertirse en una herramienta esencial para documentar la realidad, preservar recuerdos, denunciar injusticias y narrar historias. Su poder visual y simbólico ha transformado la forma en que vemos y entendemos el mundo.

En esta fecha, comunidades creativas de todo el planeta organizan paseos fotográficos, concursos, exhibiciones y campañas digitales para celebrar la creatividad y el legado de este arte.