Castillo de Drácula: estudiante perdido hace más de una semana en Transilvania

La desaparición de un joven viajero británico en las montañas de Transilvania mantiene en alerta a las autoridades rumanas y ha despertado preocupación internacional.

George Smyth, un universitario procedente del Reino Unido, lleva más de ocho días sin contacto tras adentrarse en solitario en los alrededores del Castillo de Bran, la icónica fortaleza asociada a la leyenda de Drácula.

El caso comenzó a tomar forma el 23 de noviembre, fecha en la que el propio George logró comunicarse con los servicios de emergencia rumanos antes de perder por completo la señal. Según reveló el diario The Sun, en esa llamada el joven “declaró estar exhausto y con hipotermia”, lo que permitió a los rescatistas tener una idea inicial de su estado. Sin embargo, tras recibir la alerta, la patrulla de búsqueda solo consiguió encontrar una mochila perteneciente al estudiante en la misma área desde donde pidió auxilio.

Las circunstancias que rodean el viaje han generado aún más inquietud. La madre del estudiante, Jo Smyth, explicó en declaraciones al medio británico: “Se fue de la universidad en el Reino Unido sin avisar a nadie. El domingo 23 de noviembre, llamó a los servicios de emergencia. Encontraron su mochila en el mismo lugar donde pidió ayuda”.

Jo viajó inmediatamente a Rumanía tan pronto como supo que su hijo estaba desaparecido. Las autoridades detallaron que George salió del balneario de Poiana Brașov con dirección al pueblo de Bran, un trayecto montañoso conocido por sus senderos complicados, especialmente en temporada de invierno.

El Castillo de Bran, popularmente conocido como el “Castillo del Conde Drácula”, es un atractivo turístico por su vínculo con el imaginario construido alrededor del célebre personaje literario. La fama del lugar se debe, en parte, a su parecido con la ilustración que acompañó la primera edición de la novela en 1897 y a las descripciones incluidas en el segundo capítulo del libro de Bram Stoker.

El operativo de rescate ha sido particularmente desafiante. Un equipo compuesto por 20 especialistas del Servicio de Rescate de Montaña Salvamont Brașov, junto con un helicóptero, ha inspeccionado las montañas Bucegi, donde se ha registrado nieve de hasta dos metros de profundidad. La geografía abrupta, la baja visibilidad y las temperaturas extremas han ralentizado el avance de los equipos.

El Servicio Público de Rescate de Montaña de Zărnești informó en un comunicado publicado en Facebook el 25 de noviembre que habían sido “dos días intensos” en la búsqueda “al joven inglés que desapareció en Valea lezigăne seti”. Dicho mensaje fue el primer reporte oficial sobre el progreso de las labores.

No obstante, las condiciones meteorológicas han obligado a suspender y reanudar intermitentemente varias fases del operativo. En una actualización posterior, los rescatistas advirtieron sobre el complicado escenario que enfrentan: “Desafortunadamente, por el momento, el pronóstico meteorológico para los próximos días es desfavorable para resolver este caso”.

La desaparición de George Smyth ha generado preocupación tanto en Rumanía como en el Reino Unido. La mezcla de temperaturas bajo cero, nevadas constantes y un terreno montañoso de difícil acceso ha reducido considerablemente las posibilidades de una búsqueda rápida. Sin embargo, los equipos especializados continúan trabajando bajo la esperanza de encontrar al joven con vida.

Mientras las labores continúan, las autoridades locales piden prudencia a turistas y excursionistas, especialmente en rutas aisladas o sin acompañamiento. Con la región de Transilvania acercándose al periodo más crudo del invierno, especialistas recuerdan la importancia de informar rutas, consultar pronósticos y equiparse adecuadamente antes de iniciar cualquier travesía.

La familia de George permanece en Rumanía, aguardando noticias. Por ahora, la única certeza es que cada día que pasa sin rastros nuevos aumenta la angustia, mientras la búsqueda sigue enfrentándose a uno de los climas más hostiles del año en la región.