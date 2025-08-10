Tres artistas panameños se alzan con los principales galardones del Concurso Nacional Roberto Lewis

El proceso de evaluación estuvo a cargo de un prestigioso jurado internacional conformado por tres reconocidos artistas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La versión 45 del Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis coronó a tres destacados creadores panameños, quienes se repartieron un total de 27,000 dólares en premios durante una ceremonia que contó con la supervisión notarial para garantizar la transparencia del proceso.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura (MiCultura), la ceremonia de premiación reveló los nombres de los artistas triunfadores en las principales categorías. En Pintura, Shirley Dianne Johnston De León conquistó el primer lugar con su obra "Volver a Mí", una pieza que logró capturar la atención del jurado internacional.

Por su parte, en la categoría Escultura, Xenia De Lourdes Carles de Ameglio se alzó con el reconocimiento gracias a su creación "Cuerpo de Luz", mientras que en Fotografía, Eloy José Olivella Madrid obtuvo el galardón con su trabajo titulado "Leal". La categoría Arte Inclusivo quedó desierta en esta ocasión, debido a que el único trabajo presentado no cumplió con los requisitos establecidos en las bases del concurso.

Según explicó el jurado calificador, esta categoría exige que "las expresiones artísticas sean concebidas o adaptadas para garantizar la participación y apreciación de personas con discapacidad, promoviendo la accesibilidad sensorial, cognitiva y física mediante obras táctiles y las adaptaciones que cada artista pueda presentar".

"Siempre es un honor ser parte de un concurso de tanto renombre en nuestro país y escuchar las referencias que nos brindan los jurados internacionales sobre cómo podemos mejorar cada año", expresó Gianni Bianchinni, director nacional de las Artes, quien aprovechó la ocasión para felicitar a todos los participantes y exhortarlos a continuar desarrollando su carrera artística.

La entidad indicó que el proceso de evaluación estuvo a cargo de un prestigioso jurado internacional conformado por tres reconocidos artistas: la maestra Dinorah Carballo de Costa Rica, la doctora Katya Cazar de Ecuador, y el maestro Miguel Vinicio Mella de República Dominicana.

El Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para el reconocimiento del talento artístico panameño, distribuyendo no solo incentivos económicos significativos, sino también brindando visibilidad internacional a los creadores locales.