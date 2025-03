Hamdan Ballal: Academia se disculpa tras reclamo de estrellas por 'no defender' a cineasta palestino

"No Other Land" aborda el desplazamiento forzado de los palestinos a manos de las fuerzas y colonos israelíes en Masafer Yatta, un área que Israel declaró zona militar en los años 1980.

Los Angeles, Estados Unidos/La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos se disculpó este viernes por no defender a un oscarizado cineasta palestino que denunció haber sido atacado por colonos israelíes. La institución, que organiza y entrega los Óscar cada año, le escribió a sus miembros luego de que estrellas como Joaquin Phoenix, Penélope Cruz y Richard Gere criticaran su silencio inicial ante el incidente.

La Academia "condena la violencia de este tipo en cualquier lugar del mundo" y sus dirigentes "aborrecen la represión del libre discurso bajo cualquier circunstancia", señala la carta, a la que tuvo acceso la AFP. Hamdan Ballal codirigió "No Other Land", que ganó el Óscar al mejor documental este año.

Esta semana dijo que fue agredido por colonos israelíes y detenido a punta de pistola por soldados en Cisjordania, ocupada por Israel. A diferencia de otras prominentes organizaciones del sector, la Academia no emitió un comunicado inicialmente. El miércoles envió una carta a sus miembros para decir que estaba en contra de "lastimar o reprimir artistas por su trabajo o sus puntos de vista", sin nombrar a Ballal. La mañana del viernes más de 600 de sus miembros habían firmado su propio comunicado en respuesta.

"Es indefendible que una organización reconozca una película con un premio la primera semana de marzo, y luego no defienda a sus realizadores apenas unas semanas después", señalaron. "Condenamos el brutal ataque y la detención ilegal del cineasta palestino y ganador del Óscar Hamdan Ballal por colonos y fuerzas israelíes en Cisjordania", escribieron.

La respuesta de la dirigencia de la Academia "se quedó corta en relación a lo que la ocasión pide", añadieron. Más tarde, la Academia emitió la disculpa a Ballal "y a todos los artistas que se sintieron desamparados por nuestro previo comunicado". "Lamentamos fallarles en reconocer directamente al Sr. Ballal y a la película por su nombre", añadió.

"No Other Land" aborda el desplazamiento forzado de los palestinos a manos de las fuerzas y colonos israelíes en Masafer Yatta, un área que Israel declaró zona militar en los años 1980. A pesar de llevarse el Óscar, la producción no ha conseguido un distribuidor en Estados Unidos.

"Creí que estaba viviendo mis últimos momentos debido a la violencia de los golpes. (...) Creo que fue porque gané el Óscar", declaró Ballal a AFP tras el incidente del lunes. Durante su detención en un centro militar israelí, Ballal dijo que notó que los soldados mencionaban su nombre junto con la palabra "Óscar" durante el cambio de guardias.

Fue liberado el martes tras ser detenido acusado de "lanzar piedras". Yuval Abraham, quien codirigió el documental, criticó a la Academia tanto por su silencio como por su comunicado posterior. "Luego de nuestras críticas los líderes de la Academia enviaron este correo electrónico a los miembros para explicar su silencio sobre el ataque a Hamdan: ellos necesitan respetar 'puntos de vista únicos'", escribió en X, donde compartió una captura de pantalla de la carta.