Tras brillar en Milán, El Boza se suma nuevamente al apoyo de la Selección en Canadá

La presencia de Boza en el Mundial forma parte de su papel como embajador musical de Panamá durante el Mundial.

Toronto, Canadá/El cantante panameño El Boza volvió a Toronto para acompañar a la Selección Nacional en su compromiso frente a Croacia, reafirmando su respaldo a la Marea Roja durante la participación del país en la Copa Mundial 2026.

La presencia del artista en Canadá se produce apenas días después de que apoyara al equipo panameño durante su primer encuentro del torneo frente a Ghana. En esta nueva visita, Boza volvió a compartir con los aficionados nacionales que han viajado para respaldar a la selección.

A través de publicaciones en sus redes sociales y en contenidos difundidos por la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), se observó al intérprete conviviendo con fanáticos panameños, tomándose fotografías y regalando camisetas de la Selección, en medio del ambiente festivo que se vive en las calles de Toronto.

La presencia de Boza en el Mundial forma parte de su papel como embajador musical de Panamá durante la cita deportiva, un reconocimiento que destaca tanto su creciente proyección internacional como su cercanía con la identidad y la cultura panameña.

Su regreso a Canadá se produce además en un momento de gran exposición para el artista. Recientemente, captó la atención de medios especializados y seguidores al participar en la Semana de la Moda de Milán 2026, uno de los eventos más importantes de la industria de la moda a nivel mundial.

Puedes leer: Boza brilla en la Semana de la Moda de Milán y sorprende con su debut en una pasarela internacional

El cantante debutó como modelo durante una exclusiva pasarela del diseñador colombiano Nicolás Martín García, convirtiéndose en una de las figuras latinoamericanas invitadas a formar parte de la presentación de su más reciente colección. La aparición de Boza en Milán marcó un nuevo capítulo en su carrera, al demostrar su versatilidad más allá de la música urbana que lo ha llevado a conquistar mercados internacionales.

Reconocido por éxitos que lo han consolidado entre los artistas urbanos más destacados de la región, Boza pasó de desfilar en una de las capitales mundiales de la moda a reencontrarse con los aficionados panameños en Toronto, donde ahora centra su atención en respaldar a la selección nacional.

Con música, camisetas y mensajes de apoyo, el artista se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la afición panameña en el Mundial, llevando el orgullo nacional más allá de los escenarios y acompañando a la Marea Roja en uno de los momentos más importantes de su historia futbolística.