Fallece actor de Juego de Tronos a los 90 años

El actor franco-sueco Max von Sydow, que participó en una decena de filmes de su compatriota Ingmar Bergman y, más recientemente, en la serie "Juego de tronos", falleció a los 90 años, indicó el lunes su esposa.

"Con el corazón roto y una infinita tristeza (...) anunciamos la muerte de Max von Sydow, el 8 de marzo de 2020", indicó Catherine Von Sydow mediante un comunicado transmitido por su agente.

Nacido en Suecia en 1929, el actor, de casi dos metros y ojos azules, se dio a conocer colaborando con Bergman, quien le hizo jugar primeramente una partida de ajedrez contra la Muerte en "El séptimo sello" (1957).

Siguieron una decena de películas con el director sueco, entre estas "Las fresas salvajes", "El rostro" y "La carcoma".

A finales de los años 1960, Von Sydow partió de Suecia para filmar en varios países del mundo. Encarnó a Jesús en "La historia más grande jamás contada" (1965) junto a Charlton Heston y actuó en "Hawaii" (1966), con Julie Andrews.

Su carrera en Hollywood estuvo marcada por su papel de cura en "El exorcista" (1973), de William Friedkin.

Encarnó también a muchos personajes oscuros, como en "Dune", de David Lynch, "Minority report", de Steven Spielperg, y "Shutter Island", de Martin Scorsese.

Infatigable, integró la saga de "La guerra de las galaxias" en 2014, con su papel de Lor San Tekka en el séptimo episodio "El despertar de la Fuerza", antes de encarnar al Cuervo de tres ojos en la serie "Juego de tronos".

Von Sydow, casado con la directora francesa de documentales Catherine Brelet desde 1997, obtuvo la nacionalidad gala en 2002.