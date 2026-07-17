Muere Brenda Fricker, la inolvidable 'mujer de las palomas' de 'Mi pobre angelito 2'

Su actuación en "Mi pie izquierdo" le valió el Óscar a la mejor actriz de reparto, y se convirtió en la primera irlandesa en conseguirlo. La película cuenta la historia de un hombre que nació con parálisis cerebral.

Londres, Reino Unido/La actriz irlandesa Brenda Fricker, ganadora de un Óscar en 1990 por su papel en "Mi pie izquierdo" ("My left foot") y conocida también por su interpretación en la segunda entrega de "Home alone", falleció, informó el viernes su representante.

"Con profunda tristeza comparto la noticia de que la querida actriz Brenda Fricker falleció en Dublín, a la edad de 81 años", indicó su agente en un comunicado enviado a la AFP, en el que mencionó "problemas de salud".

Brenda Fricker comenzó su carrera en televisión y se dio a conocer gracias a su papel de la enfermera Megan Roach en la serie "Casualty", a mediados de la década de 1980.

Su actuación en "Mi pie izquierdo" le valió el Óscar a la mejor actriz de reparto, y se convirtió en la primera irlandesa en conseguirlo. La película cuenta la historia de un hombre que nació con parálisis cerebral.

La actriz también dejó huella entre el gran público con "Home alone 2" ("Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York", "Solo en casa 2: Perdido en Nueva York"), un éxito mundial en el que interpretaba a la mujer de las palomas de Central Park, quien entabla amistad con Kevin, el personaje interpretado por Macaulay Culkin.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, se declaró "profundamente entristecido" por la muerte de la actriz.